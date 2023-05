Klub der jungen Geschichten Vertauscht Luisa Hunkeler, Schwarzenberg, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Aber von Anfang an: Ich lief gemütlich nach Hause, die Schule war aus. Ich freute mich schon auf den Nachmittag. Aber da war diese Obdachlose am Strassenrand. Ich hatte schon oft nachgedacht, ob ich etwas Geld reinwerfen soll. «Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen», entschied ich, denn ich hatte noch zwei Franken in der Tasche. Also legte ich das Geld hinein. Da sagte die Frau plötzlich: «Dein grösster Wunsch wird bald in Erfüllung gehen!»

Als ich zu Hause war, überlegte ich, was das bedeuten könnte. Nach einer Weile dachte ich: «Werde ich vielleicht eine Elfe sein? War die Obdachlose eine magische Person?» Das alles schwirrte mir durch den Kopf. Am nächsten Morgen schaute ich in den Spiegel.

Nein, ich war keine Elfe und ich hatte keine Elfenohren. Diese Frau hatte gelogen. Also lief ich traurig in die Schule. Ich bemerkte, dass die Frau nicht mehr da war. In der Schule sah ich, dass ein neues Mädchen da war. Unglaublich, sie hatte Elfenohren! Ich konnte es kaum glauben, dass das Mädchen Namens Matilda eine Elfe war. Also setzte ich mich zu ihr. Ich wollte sie die ganze Zeit ausfragen. Aber immer genau dann kam unser Lehrer vorbei. Darum fragte ich sie in der Pause. Sie war zuerst ganz aufgeregt, aber nach einer Weile sehr ruhig. Was ich auch merkte war, dass sie plötzlich fast gleich aussah wie ich. Sie sagte aber dann ganz schnell, dass sie keine Elfe sein wolle, und ob ich eine Elfe sein möchte. Ich sagte dann nur: «Ja».

In der Schule konnte uns dann fast niemand unterscheiden. Nach der Schule fragte mich Mathilda, ob ich schon eine Elfe sein möchte. Ich wiederholte: «Ja, gerne.». Als die Schule zu Ende war, ging ich mit Mathilda zu ihr nach Hause. Sie gab mir Elfenkraft und ich ging dann heim. Als ich in meinem neuen Haus angekommen war, schaute ich mich um. Niemand war da! Auf dem Tisch lag ein Zettel, darauf stand: «Liebe Matilda, vergiss bitte die Nachhilfe bei Mister Miller nicht.» Ach, und da war noch so ein Knopf. Also drückte ich darauf.

Ein Portal ging auf und ich war in einem Zimmer. Eine Stimme sagte: «Hallo Matilda, willkommen zur Deutschnachhilfe.» Ich antwortete: «Guten Tag Mister Miller, ich freue mich!» Und so verging meine Lektion wie im Flug. In der nächsten Nachhilfe war Mister Miller nicht da. Also setzte ich meine Magie ein und entdeckte, dass er an einem geheimen Ort war. Ich informierte meine neue Freundin Matilda. Als Matilda da war, nahmen wir unsere Elfenkraft und sahen, dass eine böse Frau Mister Miller entführt hatte.

Also gingen wir an einem Nachmittag zum geheimen Ort. Als wir vor dem Haus standen, sahen wir vor dem Fenster eine Frau. Sie redete und sagte, dass sie seine Superkraft brauche, um sich unsterblich zu machen. Wir hörten, wie Mister Miller sagte: «Greta, lass mich in Ruhe.» Wir nahmen all unseren Mut zusammen und gingen hinein. Wir befreiten Mister Miller. Nach kurzer Zeit hatten wir drei auch Greta gefangen. Mister Miller sagte dann, dass wir gehen sollen und er das alleine erledige. Am nächsten Tag sagte er, dass die Frau nicht mehr da wäre. Er sagte uns aber nicht warum. Matilda und ich wechselten unser Leben wieder. Wir sahen dann auch nicht mehr genau gleich aus.

Matilda und ich sind beste Freunde, zum Glück durfte ich die Elfenkraft behalten.