Klub der jungen Geschichten Vertraue niemandem Raphael Emmenegger, Flühli, 3. Sek

Ich war mir absolut sicher, dass nichts schief gehen konnte. Leider zu sicher. Als ich neulich von der Strasse abbog, kam mir ein Auto entgegen, es war ein mattgrauer Geländewagen mit grossen Felgen. Ich dachte mir nicht viel dabei und fuhr weiter. Am nächsten Tag passierte das Gleiche, aber die Frau hinter dem Steuer grüsste mich freundlich. Als ich sie sah, lächelte sie mich an, und ich lächelte zurück und überlegte noch, warum mich eine wildfremde Frau grüsste. Ich ging auf die Jagd und vergass das Ganze. Ich blieb eine Woche in den Bergen, denn die Sommerbocksaison hatte begonnen. Ich sass viel irgendwo im Nirgendwo am Waldrand und beobachtete die Rehe beim Grasen. Ich sagte meinem Kollegen, er solle sich in der Zeit, in der ich nicht zu Hause war, um meine Wohnung kümmern. Nach der Woche waren alle Probleme vergessen und mit den schönen Erinnerungen an die Jagdwoche fiel es mir viel leichter, wieder nach Hause zu fahren. Schon als ich der Stadt näherkam, schien sie mir seltsam: keine Menschen, keine Autos. Aber was mich zu Hause erwartete, war unglaublich. Als ich in meine Wohnung kam, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Die Wohnung war mit Müll übersät. Ich wollte meinen Kollegen anrufen, aber er ging nicht ran. Ich dachte mir nicht viel dabei und räumte den Müll weg. Ich machte meine Wäsche und sah ein wenig fern. Als ich die Nachrichten im Fernsehen sah, kamen gerade Aufnahmen von unserer Stadt. Zu sehen war das Stadtzentrum in Asche und Schutt. Ein Flugzeugabsturz, hiess es, und dann kam die schockierende Nachricht, dass es ein Terroranschlag war! Ich war sprachlos. Jetzt machte alles einen Sinn. In meiner Wohnung stand alles voller Müll, weil sich Menschen bei mir einquartiert hatten. Die Stadt wurde evakuiert und ich befand mich in einer Sperrzone! Es waren noch mehr als 20 Terroristen in der Stadt. Ich hatte die Haustür noch offen, weil ich Sachen aus dem Auto hochtragen musste. Ich wollte zur Tür laufen und sie schliessen, aber da hörte ich Schritte im Treppenhaus. Ich rannte schnell ins Bad und versteckte mich dort. Ich hörte jemanden schreien:» Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!», aber ich blieb still. Die Person durchsuchte jeden Raum, fand mich aber nicht. Ich sah, dass es ein Mann mit schwarzer Kleidung war. Als ich kein Geräusch mehr hörte, griff ich zu meinem Telefon. Ich rief die Polizei an, aber ohne Erfolg. Es kam eine Ansage, die darauf hinwies, dass dieses Telefon von den Terroristen abgehört wurde. Und auf dem Band wurde mir gesagt, ich solle eine Telefonnummer anrufen. Ich rief an und gab eine Beschreibung des Täters ab. Sie sagten mir, ich solle dranbleiben. Als ich danach mit dem Fernglas aus dem Fenster schaute, sah ich einen mattgrauen Geländewagen. Mir ging ein Licht auf. Nachdem einige Zeit vergangen war, kam im Fernsehen die Meldung, dass alle Terroristen gefasst und die Stadt gesichert worden war. Ich war froh, meine Nachbarn wiederzusehen, die sich eine Stadt weiter niedergelassen hatten.