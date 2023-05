Klub der jungen Geschichten Veteranen-Geschichte Mäxx Angerer, Inwil, 6. Klasse

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir dachten, dass es ein ganz normaler Routine-Einsatz werden würde, doch wir wurden eines Besseren belehrt. Als unser Team in Afrika ankam, lag bereits eine düstere Atmosphäre in der Luft. Etwas später, nach der Ankunft, wappneten wir uns für eine lange Reise und eine ebenso lange Suche, die Suche nach dem Schakal. Der sogenannte Schakal, war ein Waffenhändler, welcher Waffen in diversen Kriegen an beide Parteien verkaufte und unsere Mission war es, den Schakal zu finden und zu töten. Also machten wir uns auf die Suche», erzählte ich. «Und was ist dann passiert?», fragte mein Enkel aufgeregt. «Ganz ruhig», antwortete ich gelassen, «alles der Reihe nach. Also, wir machten uns auf die Suche. Die ersten paar Wochen geschah nichts. Bald hatten wir gut die Hälfte des Gebietes durchsucht, in dem wir den Schakal vermuteten. Doch eines Tages, als unser Team im nördlichen Bezirk ein Hotel untersuchte, erschütterte eine Explosion Grund und Boden. Wir sahen aus einem Fenster, wie ein Tourist mit einer Pistole durch die Tür rannte und auf ein paar Leute schoss. Doch dass war nicht das Interessante. Interessant war mit was diese Leute zurückschossen: Mit vollaufgerüsteten Sturmgewehren. Woher hatten sie diese nur? Wir waren uns sicher, in ein Wespennest gestochen zu haben!» «Also habt ihr dann den Schakal dort gefunden?», fragte mein Enkel ganz aufgeregt. «Nein mein Junge», antwortete ich, «wir waren erst am Anfang einer heissen Spur, aber wir wussten damals noch nicht, wie nahe wir ihm da schon waren. Als wir aus dem Feuergefecht entkommen waren, und zu unserem Stützpunkt zurückfuhren, gab es eine erschreckende Überraschung. Unser Stützpunkt war völlig überrannt worden. Unsere Kollegen, welche beim Stützpunkt zurückgeblieben waren, waren alle tot. Leider bemerkten uns die Angreifer, und es kam erneut zu einem Schusswechsel. Mein Team kam zum Glück nur mit ein paar Kratzern davon, die Anderen hatten nicht soviel Glück. Allerdings konnten wir einen der Angreifer noch verhören, bevor der auch den Löffel abgab. Er verriet uns, wo ein eventueller Aufenthaltsort des Schakals war. Natürlich begaben wir uns so schnell wie möglich dorthin, und wir fanden, als wäre es ein Geschenk des Himmels, den Schakal. Wir machten uns bereit, seine Basis zu stürmen, änderten aber unseren Plan, da die Wachen zu gut bewaffnet waren. Wir schlichen hinein, allerdings entdeckte uns eine Wache, und schlug Alarm. Es kam (schon wieder) zu einem Feuergefecht, und drei aus unserem Team fielen. Der Schakal floh, und ich wurde mit meinem besten Freund, und einzigem anderen Überlebendem des Teams, evakuiert.» «Und was passierte mit dem Schakal?», fragte mein Enkel nach. «Ich hörte später,», verriet ich ihm, «dass der Schakal von einem Söldner ermordet wurde. So, jetzt aber ab ins Bett mein Junge.» «Okey!», gähnte er.