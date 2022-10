Unihockey – Herren 1. Liga Vipers InnerSchwyz verliert gegen Seriensieger UHC Herisau UHC Herisau reiht Sieg an Sieg: Gegen Vipers InnerSchwyz hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 10:7.

(chm)

Den Auftakt machte Noel Possag, der in der 10. Minute für UHC Herisau zum 1:0 traf. Stefan Meier erhöhte in der 14. Minute zur 2:0-Führung für UHC Herisau. Dank dem Treffer von Manuel Regli (18.) reduzierte sich der Rückstand für Vipers InnerSchwyz auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für UHC Herisau stellte Joel Conzett in Minute 23 her. Lukas Stucki baute in der 27. Minute die Führung für UHC Herisau weiter aus (4:1). UHC Herisau erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Joel Conzett weiter auf 5:1.

In der 34. Minute verkleinerte Marco Gwerder den Rückstand von Vipers InnerSchwyz auf 2:5. UHC Herisau erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Andreas Zwicker weiter auf 6:2. UHC Herisau erhöhte in der 39. Minute seine Führung erneut durch Joel Conzett weiter auf 7:2.

Manuel Regli verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Vipers InnerSchwyz auf 3:7. UHC Herisau erhöhte in der 46. Minute seine Führung nochmals durch Joel Conzett weiter auf 8:3. Manuel Regli (48. Minute) liess Vipers InnerSchwyz auf 4:8 herankommen. Devin Lüönd (52. Minute) liess Vipers InnerSchwyz auf 5:8 herankommen. In der 53. Minute verkleinerte Damian Furrer den Rückstand von Vipers InnerSchwyz auf 6:8. Der Anschlusstreffer für Vipers InnerSchwyz zum 7:8 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Mirco Forster. In der 60. Minute sorgte Ron Keller für den Schlusspunkt: er traf zum 9:7 für UHC Herisau.

Joel Conzett mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Einen Traumtag hat Joel Conzett mit sechs Punkten (Tore: 4, Assists: 2) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Noel Possag mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Andreas Zwicker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Das Spiel wird Manuel Regli mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Devin Lüönd mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Marco Gwerder mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jonas Schuler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt UHC Herisau auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Herisau in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn Bülach Floorball (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 19. November statt (14.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Vipers InnerSchwyz steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat sechs Punkte. Vipers InnerSchwyz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen I. M. Davos-Klosters (Platz 5). Das Spiel findet am 19. November statt (19.00 Uhr, Dreifachhalle Oberarth).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.