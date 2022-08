Zuger Wahlen 2022 Virginia Köpfli im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

Immer mehr Hünenberger und Hünenbergerinnen müssen unsere Gemeinde verlassen, weil sie sich die teuren Wohnungen nicht mehr leisten können. Als Gemeinderätin würde ich mich für konkrete Lösungen für mehr preisgünstigen Wohnraum einsetzen. Schnelles und gezieltes Handeln gegen die Klimakrise ist nötig, um die schlimmsten Auswirkungen zu dämpfen.

In meiner Zeit im Kantonsrat konnte ich bereits einige Impulse für mehr Gleichstellung und für die Stärkung der psychischen Gesundheit setzten. Diese Arbeit möchte ich gerne auch in der nächsten Legislatur fortsetzten. Zusätzlich möchte ich Themen wie mehr preisgünstigen Wohnraum oder Massnahmen gegen die Klimakrise als Vertreterin der SP in den Gemeinderat einbringen.

