Unihockey – Damen NLB Visper Lions verliert gegen Seriensieger Floorball Uri Floorball Uri setzt seine Siegesserie auch gegen Visper Lions fort. Das 7:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Svenja Schuler eröffnete in der 8. Minute das Skore, als sie für Floorball Uri das 1:0 markierte. In der 9. Minute baute Sabrina Rüttimann-Bösch den Vorsprung für Floorball Uri auf zwei Tore aus (2:0). Floorball Uri erhöhte in der 20. Minute seine Führung durch Miia Saari weiter auf 3:0.

Floorball Uri erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Sabrina Rüttimann-Bösch weiter auf 4:0. In der 40. Minute verkleinerte Nina Kalbermatter den Rückstand von Visper Lions auf 1:4. Floorball Uri erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Katerina Peterkovà weiter auf 5:1.

In der 49. Minute verkleinerte Evelyn Jäger den Rückstand von Visper Lions auf 2:5. Das letzte Tor der Partie erzielte Sabrina Rüttimann-Bösch, die in der 54. Minute die Führung für Floorball Uri auf 6:2 ausbaute.sie Traf zum dritten Mal.

Sabrina Rüttimann-Bösch mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel werden Sabrina Rüttimann-Bösch mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Katerina Peterkovà mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Floorball Uri von Rang 4 auf 3. Das Team hat 27 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Aergera Giffers (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Visper Lions liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sechs Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8). Die Partie findet am Sonntag (18. Dezember) statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.