Zuger Wahlen 2022 Vivienne Hanke im Portrait

Hier präsentiert sich Vivienne Hanke den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Vivienne Hanke stellt sich in eigenen Wort vor

Grüezi, mein Name ist Vivienne Hanke. Ich bin 23 Jahre alt und arbeite aktuell auf einem Biobauernhof. Zuvor habe ich eine Lehre als Biologielaborantin gemacht und einige Zeit auf diesem Beruf weitergearbeitet. Seit ich klein bin, tanze ich leidenschaftlich gerne Ballett. Im Allgemeinen betreibe ich sehr gerne und oft draussen Sport. So kann ich in der Natur vom Alltag abschalten. Mir liegen die Natur und Biodiversität sehr am Herzen. Das Artensterben und die Klimaveränderung bereiten mir Sorge. Das sind für mich wichtige Themen. Die Umwelt ist für mich die Motivation, politisch aktiv zu sein. Die Tiere und Pflanzen als funktionierendes Ökosystem sind auch für den Menschen lebenswichtig! Ohne sie können wir nicht leben.

