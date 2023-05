Klub der jungen Geschichten Vom Obdachlosen zum Millionär Damian Gajic, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich war neugierig, wieso niemand den Schrank geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und sah ein violettes Portal und ging hinein. Als ich meine Augen öffnete, glaubte ich nicht, was ich dort sah. Es war eine Welt, wo alles viereckig war und man konnte nie wieder zurück zur normalen Welt. Ich fühlte mich sehr einsam, weil ich keine Freunde und keine Familie hatte. Ich war obdachlos und musste Geld sammeln, damit ich ein normales Leben hatte. Dann ging ich auf die Strasse und sammelte dort Geld. In richtig kurzer Zeit hatte ich sehr viel Geld bekommen. Als erstes suchte ich mir eine Arbeit, um noch mehr Geld zu verdienen. Die Arbeit fand ich in einer Firma, die Autos herstellte. Als ich einen Mann sah, der dort arbeitete, fragte ich ihn, ob er der Chef sei. Er verneinte und sagte: «Ich führe dich zu ihm.» Als ich beim Chef ankam, fragte ich ihn, ob ich für ihn arbeiten dürfte? Er sagte, ich müsste einen Vertrag unterschreiben. Ich unterschrieb den Vertrag, doch dann fragte der Chef, wie ich heisse, weil meine Unterschrift nicht leserlich war. Ich sagte: «Ich heisse Berni Horden.»

Am nächsten Tag fing ich direkt mit der Arbeit an und es war eine spannende Arbeit. Ich musste ganz viele Autos neu lackieren, weil sie verrostet waren. Nach der Arbeit ging ich zum Chef und er gab mir meinen Lohn. Mit dem Geld kaufte ich mir eine Wohnung. Am nächsten Tag nach der Arbeit ging ich ein Auto besichtigen, das sehr cool aussah. Ich kaufte das Auto und fuhr mit dem in der Stadt herum. Als ich nachdachte, bemerkte ich wie schnell man Geld verdienen konnte. Etwa ein Jahr später war ich ein Millionär. Ich verkaufte mein Haus und mein Auto, damit ich mir eine Villa und ein Luxusauto kaufen konnte. 15 Tage später hatte ich eine grosse Villa und einen Lamborghini Huracan. Ich half ganz vielen Leuten, die obdachlos waren. Am Anfang war ich ganz arm und jetzt war ich plötzlich reich. Als ich Freunde fand, war ich sehr glücklich und nicht mehr einsam. Ein Monat später hatte ich Geburtstag und lud meine Freunde ein. Wir hatten eine ganz grosse Party veranstaltet, bei der sogar meine Nachbarn kamen.

Eine Woche später ging ich mit meinen Freunden Autofahren und ein dummer Kerl fuhr in mich hinein und ich hatte einen Unfall. Ich sagte meinen Freunden, sie sollten den Krankenwagen rufen, denn das Glas vom Auto steckte mir in der Haut. Als der Krankenwagen ankam, fuhren sie mich ins Spital. Ich musste leider nähen, weil das Glas im Körper war. Meine Freunde besuchten mich und fragten, ob es mir gut gehe. Ich bejahte und fragte den Arzt, wann ich aus dem Spital rauskomme. Er sagte, dass ich in zwei Tagen rauskomme. Als ich rauskam, ging ich zur Polizei und machte eine Anzeige gegen den Mann, der in mich hineingefahren war. Ich musste sein Aussehen beschreiben und sein Auto auch. Sie fanden ihn im Internet und gingen zu seinem Wohnort. Sie entnahmen ihm den Führerschein und er war sehr wütend und fing an, die Polizisten zu schlagen. Ein Polizist hatte einen blauen Fleck am Auge, doch dann nahmen sie ihn für vier Jahre in den Knast. Ich war froh, dass ich mit allem fertig war und führte mein Leben ganz normal weiter.