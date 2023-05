Klub der jungen Geschichten Vom Unglück ins Glück Yara Steck, Zug, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Nach dem Aufprall habe ich nur noch Schwarz gesehen und eine Stimme gehört, die um Hilfe schrie, doch ich war machtlos und konnte mich nicht bewegen. Ich versuchte meinen Zeigefinger zu heben, doch ich spürte ihn nicht, alles fühlte sich betäubt an. Als ich tief nach Luft schnappte, schaute ich nach links und ich sah ihn, sein Kopf war voller Blut und er stotterte einzelne Wörter vor sich hin, es war Alex. Ich hörte Sirenen, die immer näher auf uns zu kamen. Ein Krankenwagen mit Blaulicht hat neben unserem Auto gehhaltet. Die beiden Sanitäter rannten auf uns zu und versuchten mich und Alex aus dem Auto zu tragen. Die erste Frage, die sie mir gestellt haben, war, wie ich heisse und was passiert sei. Ich wollte ihnen alles erklären, doch es ging nicht, ich war immer noch so schockiert, ich brachte kein Wort aus mir. Ich konnte auch nicht klar denken und wusste nicht mehr genau, was geschehen ist. Sie leisteten sofort erste Hilfe, legten mich auf das kleine Bett und schoben mich in den Krankenwagen. Alex wurde im zweiten Krankenwagen untergebracht. Wir fuhren mit Blaulicht und Sirene ins Krankenhaus.

Auf dem Weg fiel mir langsam wieder ein, was geschehen war. Wir wollten nur eine Runde mit dem Auto fahren und unser Lieblingsrestaurant besuchen. Vor dem Unfall war alles in Ordnung zwischen mir und Alex. Wir wollten zuerst meine beste Freundin Lena abholen und anschliessend gemeinsam in unser Lieblingsrestaurant, denn ich wollte den beiden etwas erzählen. Wir fuhren einer Waldstrecke entlang, die anschliessend zu einer Autobahn führte. Als ich auf die Strasse schaute, bemerkte ich ein Reh. Ich schrie „Achtung, ein Reh!“ Alex hat sofort reagiert und versucht, das Reh zu umfahren. Er hat es geschafft, das Reh wurde nicht verletzt, doch wir schafften es nicht. Alex ist zwar dem Reh ausgewichen, doch er schaffte es nicht mehr auf die Spur zurück und fuhr mit voller Geschwindigkeit in eine Tanne.

Wir kamen im Krankenhaus an. Mir ging es ein bisschen besser, aber mein linkes Bein und mein Rücken tat unglaublich weh. Die Ärzte haben mich direkt untersucht und festgestellt, dass ich mein Bein gebrochen habe, eine Platzwunde am Kopf erlitt und mein Rücken geprellt ist. Sie verarzten mich und brachten mich ins Zimmer, in dem ich mindestens drei Tage bleiben muss. Im Zimmer angekommen kamen meine Eltern und umarmten mich. Sie weinten aus Erleichterung, dass mir nicht etwas schlimmeres zugestossen ist. Ich war jedoch nicht glücklich. „Wo ist Alex?“, fragte ich sie. Sie schauten sich gegenseitig an und ihre Mimik hat sich direkt verändert. „Was ist mit ihm, geht es ihm gut?“, fragte ich erneut, doch langsam wurde ich nervös. Sie sagten in einem besorgten Ton: „Liebling, vielleicht schafft es Alex nicht, er liegt momentan im Koma.“ Ich wollte sofort zu ihm, um nach ihm zu sehen. Sie brachten mich mit dem Rollstuhl zu ihm. Er lag in seinem Bett, seine Augen waren zu und sein ganzer Körper still. Ich nahm seine Hand und sprach zu ihm: „Bitte lass mich nicht allein hier.“ Auf einmal spürte ich, wie er seine Hand bewegte. „Er ist wach!“, schrie ich sofort. Eine Krankenschwester kam direkt und überprüfte die Lage. Sie bestätigte, dass Alex aus dem Koma erwacht sei. Ich konnte es kaum fassen, so viel ist schiefgelaufen, doch nicht alles. Wir hatten uns noch.