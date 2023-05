Klub der jungen Geschichten VON EINER ANDEREN WELT Sienna Graeff, Beckenried, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der Schrank raschelte und das Licht wurde immer heller. Aus dem Schrank erschien eine bleiche, knöchrige Hand. Ich hatte Angst, ich wollte nach meinen Eltern schreien, aber es kam kein Ton hinaus. Wegspringen konnte ich auch nicht. Meine Beine waren zu schwer für mich. Da kamen noch bleiche, knöchrige Füsse aus dem Schrank. Im selben Augenblick kam eine grosse Gestalt. Sie hatte grau -braune Haare. Im Haar sah ich noch zwei Hörner, auf dem Rücken hatte sie gigantische Federflügel. Ihre Augen waren Smaragdgrün und es hatte ein dunkel braunes Kleid. «Wer bist du? », keuchte ich. Die Person ging im Licht das vom Schrank kam. Dann erkannte ich was es war: Eine wunderschöne Frau. «Mein Name ist Classira… ich komme aus einer anderen Dimension und das Portal hat sich geöffnet», antwortete Classira. In diesen Moment wurde ich mutig. «Warum brauchst du mich? », fragte ich fast lautlos. Classira kam einen Schritt näher und sagte leise «Komm mit mir. » Sie gab mir ihre Hand und ich gab ihr meine. Wir stiegen in den Schrank. Auf einmal kam ein Wirbelwind aus Wasser und packte uns mit ihm. Da löschte sich das Licht vom Schrank und alles wurde dunkel.

Ich wachte auf. Als der Wirbelwind kam, habe ich meinen Kopf sehr fest am Schrank angeschlagen. Um mich herum sah ich einen dunklen, nebligen Wald. Als ich mich an die Sicht gewöhnte, sah ich Classira im Nebel. «Wo sind wir? », fragte ich keuchend. «Komm! », sagte Classira schnell, «wir müssen gehen, bevor die Zombies kommen! » Ich stand auf so schnell wie ich konnte. Classira und ich sprangen so schnell wie wir konnten. Im selben Augenblick sah ich zwei schlanke Zombies. Sie hatten beide schwarze Haare, ihre Haut war grün (ich konnte sogar ihre Knochen sehen), zerrissene Kleidern hatten sie und grosse Äxte. Da gab Classira mir ihre Hand «Halte dich fest an mir! », rief sie. Sie breitete ihre Federflügel aus und ich konnte es kaum glauben, wir flogen in der Luft. Als wir in der Luft waren, fragte ich Classira nochmals «Wo sind wir? » Classira antwortete «Warte! » Die Luft wurde immer kälter, weil Classira immer höher flog. Nun war es so, Classira landete auf einer weichen, weissen Wolke. «Wow! », sagte ich erstaunt. «Ich erkläre dir, wo wir waren. », sagte Classira ernst, «dort nach unten gehen wir nie, es ist die Unterwelt. Dort leben die Zombies. Hier oben leben Menschen wie ich. » Mein Kiefer war auf dem Boden. Zappelig sagte ich «Kannst du mir deine Welt zeigen? » «Na, klar», antwortete Classira freundlich, «aber jetzt darfst du auf meinen Rücken klettern. » Ich hüpfte auf ihren Rücken und wir flogen los. Classiras Flügel brachten uns zu einer Stadt. Plötzlich merkte ich dass es eine Stadt auf Wolken war. Sie war wunderschön. Die Häuser waren aus Reagenz-rohren. Es war wie die Welt von den Wissenschaftler. «Komm mit mir », sagte Classira, «wir gehen zur Vollversammlung. » Wir liefen durch die Stadt aus Wolken, als ich Classira fragte: «Wo gehen wir hin Classira? » «Siehst du dieses riesige Reagenzrohr? Ganz oben findet die Vollversammlung statt. » Es war nicht lange bis wir den obersten Stock erreichten. Im Zimmer waren zwei andere Frauen, die genau wie Classira aussahen. «Das sind meine Drillingsschwestern », sagte Classira leise, «Marisa und Larissa. »

«Setzt euch », sagte Marisa freundlich. Classira und ich setzten uns auf dem Boden und die Vollversammlung fing an. «wir müssen das Portal schlissen, sonst kommen die Zombies in die Menschenwelt! », begann Larissa ernst. «Ja! » antwortete Marisa, « und es gibt nur eine Möglichkeit! »Die Schwester schauten alle zu mir hinüber. Da sagte ich Dramatisch «Oh nein, um das Portal zuschliessen muss das arme Menschenkind sich opfern, Hehe! » «Ach nein! », begann Classira, « es gibt eine bessere Möglichkeit! » «Komme mit uns, wir gehen zum Portal! », warf Marisa rein und nahm meine Hand. Larissa öffnete das Fenster im Zimmer. «Heb dich fest an mir! », rief Marisa. Marisa und ich flogen aus dem Zimmer, und sie ging voll Power durch die Wolken. Classira und Larissa machten genau das gleiche. Die Schwester landeten im rauen Grass. Sie nahmen eine Nadel aus einer Tasche. Auf einmal erschien das Portal vor uns. «Es ist Zeit um nach Hause zu gehen », sagte Classira traurig und umarmte mich. Larissa kam zu mir und stach die Nadel in meinen Finger «Auch! », dachte ich. Das Blut tropfte in ein Reagenzrohr ganz schnell. Ich stand vor dem Portal und spürte die kalte Luft. Marisa warf das Reagenzrohr mit dem Blut drin im Portal, und das Portal würde von blau zu rot. Ich sprang in das Portal und winkte meinen neuen Freunden zu. Danach erlosch sich alles wieder.

Da hörte ich ein bekanntes Lachen, es kam von meinen Vater. Ich war wieder zuhause! Im Schranklag nur noch eine braune Feder. «Danke für alles Classira », sagte ich leise, «auf Wiedersehen.