Klub der jungen Geschichten Was ist da im Schrank? Valeria Bucheli, Buttisholz, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, denn ich war meistens eher ängstlich. Den grossen, mächtigen und dunkel gebeizten Schrank betrachtend wanderte mein Blick auch auf die vielen in der Kellerecke stehenden Spielsachen. Ob der Krach von da gekommen war? Erneut hörte ich das Geräusch. Ich spitzte die Ohren, es kam tatsächlich vom Schrank und wurde immer lauter und lauter.

Mein Herz klopfte bis in die Hosen, doch blieb ich mutig und öffnete die Schranktüre zögerlich. Da erschien ein helles, weisses und mächtiges Es. Es drehte sich zu mir um, ich schlotterte: «Da drin ist ein Geist!» Ich rannte so schnell ich konnte zu meinen Eltern, die spätabends noch in der Stube vor dem Fernseher sassen und schrie aufgelöst: «Mama, Papa, im Keller ist ein Geist!» Mama meinte beruhigend: «Nein, das kann nicht sein. Komm, wir gehen nachschauen!» Papa marschierte voraus und rief ungläubig: «Da steckt ja tatsächlich ein Geist!» Nun schaute auch Mama in den Schrank. Sie klärte Papa und mich lachend auf: «Nein, das ist kein Geist, das ist das Halloweenkostüm von Papa, welches er sich vor zwei Jahren gekauft hat, um sich als Geist zu verkleiden. Du erinnerst dich?»

Und tatsächlich erinnerte sich Papa wieder, wie er das Geisterkostüm zwei Jahre zuvor in den alten Schrank gepackt hatte. «Hast du etwa das Schranklicht nicht gelöscht?», wollte Mama wissen und witzelte weiter: «Brannte die Lampe nun etwa während der vergangenen zwei Jahre?» Schliesslich wollte sie von mir wissen: «Und nun zu dir, weshalb steigst du des Nachts in den Keller?»

Ich erzählte, dass ich erneut das Geräusch gehört hatte, welches uns bereits beim Nachtessen, es gab Fleisch mit Pommes und Gemüse, aufgefallen war. Nun war auch die Neugierde meiner Eltern geweckt und die beiden beteiligten sich an der Suche. Mama rückte den Schrank zur Seite und entdeckte ein Mäuseloch. Erneut war ein lautes Rascheln zu hören, es kam eindeutig aus dem Mäuseloch. «Ich hab’s!», schrien Mama und Papa beinahe gleichzeitig. «Aus dem Zoo sind Rennmäuse entwischt, dies kam vorhin in den Nachrichten. Wer die Mäuse entdeckt soll sich im Zoo melden», klärte Papa mich auf.

Papa rief im Zoo an, diese schickten eine Tierexpertin vorbei, welche die Mäuse wieder einfangen sollte. Es dauerte die ganze Nacht. Zum Glück konnten wir am Tag schlafen.