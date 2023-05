Klub der jungen Geschichten Was ist in unserem Schrank los? Salome Knüsel und Sara Stocker, Rotkreuz, 6. Klasse

Geschichte:

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Vor Neugier gepackt öffnete ich vorsichtig den Schrank, aber das Licht war verschwunden und mir kam einen Schwarm Fledermäuse entgegengeflogen. Ich bekam einen Riesenschreck und schrie mega laut: «Ähhh!» Danach rannte ich die Kellertreppe hinauf und meine Mutter stand schon fragend am Ende der Treppe: «Was ist los Lara?» Ich ignorierte sie einfach und ging in mein Zimmer. Auf meinem Bett sitzend nahm ich mein Handy hervor und schrieb meiner besten Freundin Luisa was gerade passiert war. Sofort kam eine Sprachnachricht von ihr zurück: «Mach dir keine Sorge, ich und meine Detektivkolleginnen kommen sofort!» Lara ist leider nicht im Detektivclub, weil sie im Skiclub ist und ihre Freizeit mit vielen Trainingsstunden ausgebucht ist. Nach einer Viertelstunde kamen die drei. Sie sahen sich den Schrank genauer an, aber nichts Auffälliges konnten sie darin entdecken. «Komisch bist du dir sicher, dass da was komisches war?» «Ja, da war ein Licht» verteidigte sie sich. Die Detektivinnen konnten nichts Aussergewöhnliches entdecken und verabschiedeten daher von Lara. Lara sah sich den Schrank noch einmal an. «Ich sehe doch keine Geister», murmelte sie vor sich hin und wandte sich der Treppe zu. Auf der dritten Stufe angelangt schien plötzlich wieder dieses grelle Licht aus dem Schrank. Sie blieb mutig und nahm ihr Handy hervor um alles zu filmen. Danach ging sie hoch und schickte das Video an Luisa. «Ist dieses Video echt?» Lara schrieb zurück: «JA!!!» Als die Detektivinnen wieder kamen, war das Licht immer noch da und die Detektivinnen guckten in den Schrank und fanden sofort die Ursache. In der Rückwand des Schrankes war ein Loch und in der dahinter liegenden Wand auch. Luisa guckte durch das Loch und entdeckte den Nachbarn, der in seinem Holzschuppen verzweifelt nach seiner Fledermauszucht suchte.