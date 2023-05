Klub der jungen Geschichten Was passierte am 3.März Lily Jeney, Zug, 3.Sek S3d

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte… Das kam mir seltsam vor. Wir waren erst vor ein paar Wochen eingezogen, doch mir war schon einiges aussergewöhnliches an diesem Haus aufgefallen. Es begann alles im Februar. Ich packte meine letzten Umzugskisten und stieg mit meiner Familie in unser Auto. Im Gegensatz zu meinem acht jährigen Bruder Aris freute ich mich ziemlich auf den Umzug. Endlich eine neue Schule, ohne Mobbing und niemand dort würde meine Vergangenheit kennen. Endlich kamen wir an. Ich war nicht das erste Mal in diesem Haus, denn es war das Haus, indem mein Grossvater lebte, bis er gestorben ist. Sein Tod war kein natürlicher Tod… Er wurde vergiftet, doch die Polizei konnte bis heute nicht herausfinden, wer der Täter ist.

Bei der Ankunft fiel es mir nicht leicht das Haus zu betreten. Ich war zwar schon so oft da und fühlte mich jedes Mal wohl, doch jetzt war alles anders. Irgendetwas in mir stoppte mich davon über die Türschwelle zu steigen, doch ich liess mir nichts anmerken. Ich fing sofort an meine Kisten auszupacken und half meinen Eltern auch beim Einrichten des Zimmers meiner zwei jährigen Schwester Selma. Es dämmerte, deshalb entschieden wir uns schlafen zu gehen und morgen weiterzumachen. Meine Geschwister waren schon im Bett als ich mir die Zähne in meinem eigenen jedoch veralteten Bad putzte. Es war klein und war mit grauen Fliessen ausgelegt. Die Dusche hatte einen weissen, mittlerweile eher gelblichen Vorhang und der Spiegel war ein wenig zersplittert. Trotzdem war der Raum hell beleuchtet. Ich nahm gerade noch meine Vitamin Tabletten ein, als das Licht anfing zu flackern. Erst nur leicht und dann immer mehr, bis sich das Licht auslöschte. Ich versuchte es wieder anzuschalten, doch es funktionierte nicht. Ich stürmte in mein Zimmer, legte mich ins Bett und versuchte zu verarbeiten, was gerade passiert war.

Am nächsten Morgen waren meine Eltern erschöpft, denn Selma hatte in der Nacht drei Mal angefangen zu weinen und das ging die nächsten Wochen ununterbrochen weiter. Im Haus passierten immer komischere Dinge. Einmal als ich duschen wollte, tropfte eine Schwarze Flüssigkeit aus dem Duschschlauch, ein anderes Mal läutete die Türklingel, obwohl niemand vor der Tür stand, und bald fiel mir auf, dass ich Nachts immer genau um 3:03 Uhr auf. Jedes Mal standen die gleichen Ziffern auf meiner Uhr und jedes Mal lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Es war schon bald ein Monat her, seitdem wir eingezogen waren, und trotzdem konnte ich mich nicht einleben.

Am 3 März stieg ich die Treppen hinunter zum Keller, um meine alten Kleider zu verstauen. Und da schien das Licht aus dem alten, verlotterten Schrank. Er war aus dunklem Ebenholz und war mit goldenen Schnörkeln verziert. Ich hatte dem Schrank nie gross Beachtung geschenkt, ich wusste nicht mal sich im Inneren befindet. Ich trat in langsamen Schritten auf den Schrank zu und bekam Gänsehaut. Langsam drehte ich am rostigen Knauf und öffnete den Schrank. Goldene Flüssigkeit tropfte von der Innenwand, auf der stand ,,Ich werde mich rächen und ihr werdet mich nie loswerden‘‘ und weiter unten die Unterschrift meines Grossvaters, mit dem heutigen Datum 3.03 Ich zuckte zusammen. Die Schrift war noch frisch, aber niemand hatte den Schrank geöffnet, seit wir hier waren und das Datum 3.03 heute vor einem Jahr war er gestorben. War das der Grund wieso ich immer um 3:03 aufwachte? Ich betrachtete den Schrank weiter. Auf den Innenseiten der Schranktüren waren Bilder aufgehängt. Ein Bild als ich am ersten Abend im Bad stand, als meine Mutter Suppe zubereitete, als meine Vater das Auto putzte während Aris mit dem Ball spielte und ein Bild von Selma, als sie in ihrer Krippe lag. Es waren alles aktuelle Bilder, obwohl nie Jemand da war, der sie geschossen haben könnte. Wer hatte meinen Grossvater umgebracht? War es jemand aus meiner Familie?