Klub der jungen Geschichten Was wirklich zählt Alina Stalder und Julia Haas, Emmenbrücke, 1. Oberstufe

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Wo ich die 2 Franken reingeworfen habe, bedankte sich der Obdachlose, wo ich weiter ging, fand ich auf den Boden 100 Fr. Ich dachte mir, komm ich arbeite ja und ich habe genügend Geld, ich brauche die100 Fr. nicht. Ich bin zurück zu dem Obdachlosen gegangen und legte ihm die 100 Fr. in den Hut. Der Obdachlose sagte, nein schon gut ich kann 100 Fr. nicht annehmen. Doch ich sagte, nehmen sie die 100 Fr. Er nahm das Geld und bedankte sich mehrmals. Danach meinte er zu mir: «Glauben sie mir, ihnen wird einmal etwas sehr gutes passieren». Ich dachte mir nur so, was meint er genau und ging weiter. Am nächsten Tag ging ich zu meiner Arbeit, dazu benutze ich regelmässig den 6.05 Uhr Zug auf Gleis 4. Auf dem Weg zum Zug sah ich, wie der Obdachlose am Boden lag. Er war ohne Bewusstsein und ich konnte ihm helfen, dank dem Erste-Hilfe-Kurs welchen ich kürzlich gemacht hatte. Deshalb hatte ich meinen Zug verpasst. Wenig später hörte man auf dem Bahnhof folgende Durchsage: «Auf Gleis 4 fahren zurzeit keine Züge mehr, da der 6.05 Uhr Zug entgleist ist».