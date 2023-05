Klub der jungen Geschichten Wauwau im Schlepptau Nina Rohrer, Alpnach, 3. Oberstufe A1

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, denn niemand hatte mit meiner nervigen kleinen Schwester gerechnet…

Es war an einem Montag, als Tom und ich dieses Plakat entdeckten. „Talentwettbewerb“ stand da in grossen glitzernden Buchstaben und „1. Preis ein Wochenende im Europapark“. Oh man - Europapark! Für Tom und mich war sofort klar, dass wir da mitmachen und vor allem – dass wir gewinnen müssen. Wir verabredeten uns für nach der Schule zu einer ersten Sitzung in unserer Garage. Wir eröffneten unsere erste „Talentsuche-Sitzung“, sassen da, knabberten Chips und merkten relativ schnell, dass wir nicht wirklich ein Talent besassen… Die Garagentür öffnete sich und Sophie, meine 5-jährige Schwester kam mit ihrem tapsigen Hundewelpen im Schlepptau herein. „Was macht ihr denn da?“ wollte sie wissen. „Wir suchen unser Talent…“ antwortete ich und erzählte ihr von dem Wettbewerb. „Warum zaubert ihr denn nicht etwas? Zauberer sind toll und jeder mag sie.“ war der Ratschlag meiner Schwester und ja, das klang nach einer richtig guten Idee. Und während sie mit ihrem Welpen die Garage wieder verliess, sahen wir beide uns schon eine grossartige „Zaubererkarriere“ hinlegen. Doch das Problem war, keiner konnte von uns zaubern.

Zur nächsten Sitzung brachte dann jeder sein Sparschwein mit, denn die Lösung lag definitiv in einem Buch, welches versprach, die besten Zauberkünste zu erklären. Und so legten wir beide unser Gespartes zusammen und kauften das Buch, von dem wir uns Grosses versprachen. Wir entschieden uns für den Trick mit dem Schrank, in welchen ich Tom würde verschwinden lassen und mein Vater versprach uns beim Bau des Schrankes zu helfen.

Während den nächsten Sitzungen wurde gehämmert und gebohrt und während unsere Väter sichtlich auch ihre Freude dran hatten, sass meine kleine Schwester mit ihrem „Wauwau“ – wie der Hund tatsächlich hiess – da und übte Kunststücke. Das war alles eigentlich recht friedlich und wir alle hatten richtig Spass an dem Projekt. Es war perfekt. Und der Trick war ebenfalls perfekt.

Als der Tag der Talentshow kam, waren wir nervös. Vater meinte, dass wir überhaupt keinen Grund dazu hätten, denn der Schrank sähe toll aus und wir hätten den Trick hervorragend geübt. Das Publikum war begeistert und hat applaudiert. Der Sieg war uns so sicher und uns taten unsere Schulkameraden schon fast leid, wie sie versuchten zu tanzen und zu singen… Die letzte Nummer war durch und es fühlte sich so gut an. Siegessicher grinsten wir um die Wette bis dann die Moderatorin nach vorne trat und meinte, dass sich ganz spontan eine weitere Nummer angemeldet habe – die kleine Sophie mit ihrem Wauwau.

Und da kam sie schon hereinspaziert mit ihren Zapfenlocken und der grossen Zahnlücke vorne, strahlend übers ganze Gesicht und Wauwau im Schlepptau. Während alle um uns in ein „ohhh“ verfielen dachte ich nur: „Oh mein Gott“. Und dann legte sie los. Zu dem Lied „Schnappi“ zeigte sie mit Wauwau ihre Kunststücke und jedes Mal ertönte ein neues „oooohhh“ oder noch schlimmer ein „ach wie süss“. Ich muss zugeben, was die beiden da zeigten war wirklich niedlich, aber Himmel – es stahl uns die Show!

Und so geschah es. Fassungslos mussten wir miterleben, wie das Publikum aufstand und sogar eine Zugabe forderte. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass sie den Talentwettbewerb gewonnen hat.

Aber ein kleines, versöhnliches Happy End gibt es dennoch. Als ich abends im Bett lag und noch immer nicht begreifen konnte was da heute eigentlich geschehen war, ging meine Zimmertür auf. Wauwau und Sophie traten ein. Meine Schwester setzte sich zu mir, nahm meine Hand und meinte: „Nicht traurig sein, wir haben den Europapark doch trotzdem gewonnen. Ich nehme dich mit und wir fahren alle gemeinsam hin.“