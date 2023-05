Klub der jungen Geschichten Weise Worte einer Obdachlosen Sofia Espiñeira, Wilen bei Wollerau, 2. Langzeitgymnasium (d.h. 8. Klasse)

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Beim Vorbeigehen warf ich ihr einen flüchtigen Blick zu, der unsere Augen aufeinandertreffen liess. Es entstand eine Verbindung, die mich mit Kraft überflutete, was mir ein Gefühl von Vertrautheit hinterliess. Ich hörte von weitem, wie sie mir noch etwas zurief, doch ich verstand es nicht. Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Die Menschenmenge verdichtete mir die Sicht und ich fand nicht mehr zurück.

Ganz nachdenklich lief ich nach Hause und kam am üblichen Strandabschnitt vorbei, wo wir früher jeden Sommerferientag verbracht hatten. Ich sah, wie meine Freunde ihre Segelboote bereitstellten, um an den anderen Küstenabschnitt zu gelangen, wo um diese Jahreszeit das Angeln besonders begehrt war. Als sie mich entdeckten, winkten sie mir zu und riefen: «Hey Armin, komm doch mit, heute soll es besonders Viele haben», und zeigten dabei auf mein Boot. «Heute nicht, morgen vielleicht», antwortete ich, doch dies war bereits meine Standardaussage, wenn sie mich fragten. Kopfschüttelnd segelten sie davon und ich beobachtete sie, wie sie als kleine Punkte am Horizont verschwanden. Aus dem Hafen waren bereits alle Boote verschwunden, nur «Amadeus», so wie ich mein Boot immer nannte, blieb unversehrt zurück. Diesen Sommer habe ich mich noch nicht getraut, auf ihm über die Wellen zu schippern, obwohl ich es so sehr vermisste. Doch der Unfall letztes Jahr brachte durch mein ungeschicktes Manöver den Verlust meines besten Freundes mit sich, was mir als grosse Wunde in meinem Herz zurückgeblieben ist. «Ich kann es einfach nicht ohne ihn», sagte ich mir und ging davon, wobei mir die Obdachlose wieder in den Sinn kam. Was sie wohl gemeint habe?

Am nächsten Morgen war ich etwas früher unterwegs, um auf der Kreuzung von gestern wieder die Obdachlose anzutreffen, doch sie war nicht da. Ich wartete den ganzen Tag auf der Bank, wo sie gestern gelegen hatte, doch vergebens. Am nächsten Tag ging ich wieder dorthin, doch ohne Erfolg. Jeden Tag aufs Neue erwachte ich mit der Hoffnung, der Unbekannten zu begegnen. Die Ferien neigten irgendwann zu Ende und mein fesselnder Gedanke blieb schmerzhaft unerfüllt.

Es war ein Tag im September, da spazierte ich entmutigt den Strand entlang, setzte mich auf einen grossen Stein am Hafen nieder und schaute den rauschenden Wellen zu, wie sie zum Strand hin schwemmten. Was würde ich bloss dafür tun, dass alles so wäre wie früher, damit ich jetzt hier nicht alleine sitzen müsste. Meine Augen füllten sich mit Tränen, die mir dann bereits die Wangen herunterkullerten. Unbemerkt näherte sich mir ein Passant, der sich neben mich hinsetzte und seine Angel auswarf. Ich schaute auf und sah, wer neben mir sass, die Obdachlose. Doch sie trug nicht mehr die alten, verwaschenen Klamotten, wie ich sie in Erinnerung hatte, sondern ein Kleid in schönster Farbpracht. «Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht. Ich wollte dich fragen, was du mir letztens zugerufen hast», sagte ich ganz hastig. Die Randständige zögerte ein wenig, drehte sich dann zu mir hin und sagte: «Weisst du, was passiert ist, kann man nicht mehr ändern. Aber wir können das ändern, was vor uns liegt und das ist entscheidend. Es gibt kein Zurück, sondern nur ein Nachvorne. Du darfst niemals aufgeben!» Darauf nahm sie die Angel aus dem Wasser und legte sie mir in die Hände. Beim Berühren ihrer Hände entstand wieder dieselbe Verbindung der Vertrautheit, die mich mit Kraft überschüttete. Sie hob ihren Finger, zeigte auf mein Boot und flüsterte: «Amadeus!