Klub der jungen Geschichten Wenigstens für einen kurzen Moment Stella Jevtic, Erstfeld, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf eine ganz besondere Weise viel mehr zurück. Das Leben als Einzelkind einer armen Familie, mit nur noch einem Vater, ist nicht immer leicht. Mamas letzten Worte an mich waren: ‚, Hilf anderen, vergiss das nie Leo.‘‘ Mama war die einzige Person, die mich wirklich gernhatte, Vater leidet mich bis heute nicht. Heute Morgen riss er mich, nicht ganz sanft, aus meinen Träumen. Zum Frühstück gab es wie immer nichts. Dafür ist ihm sein Geld zu schade. In der kleinen, farblosen Küche, wo nicht alles einwandfrei funktionierte, sass er auf einem schon alten, knarrendem Stuhl. Seine heutige Aufgabe an mich: Ich soll in die Stadt gehen und ein Stück Weissbrot kaufen. Nach seinen Worten drückte er mich eine Zehner Note in die Hand und schickte mich so schnell wie es ging raus, damit ich ihm aus den Augen bin. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wären es Menschen, die mich wirklich leiden. Ich glaube Mama versteht es…

Ich gehe nicht gerne in die Stadt, weil mich keiner mag. Ich bin bekannt als der 10- Jährige mit Sommersprossen und Zahnspange. Da stand ich also, vor dem nächsten Supermarkt. Schnell rein und genauso schnell wieder raus. Auf dem Rückweg, sass da die Frau mit einem rabenschwarzem Mantel und leichten, grauen Haaren. In dem Hut, der vor ihr lag, waren ein paar Rappen drin, mehr nicht. Aus meiner blauen, uralten Jacke nahm ich zwei Franken raus und warf ihr die mit einem Lächeln in den Hut. Ihre klarblauen Augen fingen an zu funkeln und sie sprach mich an. ‚, Was ist dein grösster Wunsch?‘‘, fragte sie mich leise. Meine Antwort darauf war klar:,, Menschen, die mich wirklich leiden!‘‘ Ich bezweifle, dass jemand unser Gespräch gehört hat, aber plötzlich wurde es mäuschenstill. Das Einzige, was sie noch sagte, war: ,,Gut.‘‘ Ich glaube mein Blick hat für sich gesprochen, dass ich ziemlich verwirrt war. Sie starrte knallhart auf den Boden und summte eine leise Melodie vor sich hin. Nach einer Weile suchte sie den Augenkontakt mit mir und wollte mir dann ernsthaft weis machen, dass ich mich teleportieren kann. Nach einer kurzen Erklärung sollte ich es ausprobieren und wirklich, dort stand ich dann auch, vor dem grossen Mehrfamilienblock, mein Zuhause. Im erste Augenblick war ich sprachlos und dann kam mir die brennende Idee.

Am nächsten Morgen, in der Schule, erzählte ich allen mit Freude von meinen übernatürlichen Kräften. Ich habe in der Pause, eine Teleportation für 5 Franken angeboten und so fand ich viele Freunde, auch Justin, der beliebteste aus unserer Klasse. Jeden Tag haben wir uns getroffen und wurden beste Freunde. Bis vor 7 Wochen war alles gut… Ich bekam plötzliche Kopfschmerzen und meine Pupillen waren riesengross. Dann passierte es: Meine Kräfte waren weg und noch am gleichen Tag stand die Frau, von der ich die Kräfte hatte, stand spät abends vor unserer Tür und hat Vater mit 13 Messerstichen erstochen. Ich lag schon im Bett und habe davon nichts mitbekommen. Umso erstaunter war ich am nächsten Morgen, als ich ihn Leblos mit einem Zettel am Boden fand: Du hättest nicht Geld verlangen sollen und daneben ein Bild von der Obdachlosen. Wie konnte ich das nicht mitbekommen? Es ist meine Schuld. Nachdem ich die Polizei gerufen hatte, kümmerte sich ein Nachbar um mich und brachte mich, nachdem wir dort angerufen hatten, ins Heim. In der Schule war ich natürlich Gesprächsthema Nummer eins und jeder hasste mich wieder, ausser Justin, mein wahrer Freund. Ich hoffe Mama ist nicht sauer auf mich…