Klub der jungen Geschichten Wenn aus Pech Glück wird Lara Baumann, Meien, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah. Gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Aber zuerst einmal zu mir. Ich heisse Sara und bin der grösste Pechvogel der Welt.

«Sara! Hast du schon wieder DEN TOASTER GESCHROTTET!?» Das war gerade meine Mutter… Wie gesagt, habe ich kein Glück. Nicht mal in der Schule... In der Schule habe ich einmal die Türe kaputt gemacht oder im Schwimmbad das Wasser abgelassen. Naja, Freunde habe ich auch nicht, die meisten Mädchen und Jungs sagen, ich sei «verflucht», was ich nicht glaube.

«Sara! Du musst in die Stadt Milch kaufen gehen.» Das war mein kleiner Bruder Jakob, den ich sehr nervig finde. Ich ging also die Milch holen. Als ich gerade nach Hause gehen wollte, sprach plötzlich eine ältere Stimme: «Hallo, junges Mädchen, hättest du vielleicht ein bisschen Kleingeld, für mich und meine Kätzchen?» Ich zögerte nicht lange und warf der alten Dame zwei Franken in den Hut. Die alte Frau sprach, noch bevor ich gehen konnte: «Danke vielmal, würdest du für deine Tat ein Kätzchen mitnehmen, denn ich kann nicht auf drei Kätzchen gleichzeitig aufpassen?» Ich nahm eine schwarze Babykatze mit. Als ich zuhause war, hörte man als erstes meine nicht so begeisterte Mutter: «Sara! Was ist das schon wieder?! Du kannst doch nicht einfach, ein schwarzes Kätzchen mitnehmen! Wir können doch nicht noch mehr Pech gebrauchen!» Ich ging einfach, ohne meiner Mutter fertig zuhören, in mein Zimmer. Ich taufte die Katze Star. Star war für mich etwas Besonderes. Mit Star fühlte ich mich sicher, so, als ob nichts schief gehen könnte. Jakob, mein Bruder, kam in mein Zimmer und bluffte wieder einmal: «Mama, Papa und ich gehen ins Kino - ohne DICH!» Ich hatte mich zwar an solche Situationen gewöhnt, aber es tat immer noch ein bisschen weh, dass ich fast nie mitgehen durfte… Doch schliesslich hatte ich ja Star, mit dem ich mich etwas besser fühlte. Meine Familie bezeichnete Star ebenfalls als verflucht, weil er halt schwarzes Fell hatte, doch ich glaubte nicht daran.

Eines Tages passierte etwas Merkwürdiges: Als ich Toastbrot machen wollte, ist die Sicherung nicht durchgebrannt. Das war ziemlich untypisch für mich, von wegen Glück und so.

In der Schule und zuhause ging gar nichts mehr schief. Ich wollte deshalb mein Glück herausfordern, in die Lotterie gehen und ein Los kaufen. Die anderen dachten, ich würde eh nicht gewinnen. Aber wie durch ein Wunder gewann ich 100.000 Franken! Dadurch wurde mir bewusst: Star war mein kleiner Glücksbringer. Ich beschloss, mein Glück zu teilen und spendete 20.000 Franken an ein nahe gelegenes Katzenheim. Ich wollte auch der Obdachlosen etwas zurückgeben und ging zu dem Ort, an dem die Obdachlose immer noch sass. «Guten Tag, die alte Dame, ich denke, Sie werden mich nicht mehr erkennen», meinte ich. Die Frau erwiderte aber schnell: «Doch! Du bist doch das Mädchen, das mir zwei Franken gegeben hatte, richtig?» Ich schmunzelte: «Ja genau! Ich bin hier wegen der Katze. Diese Katze hat mir sehr viel Glück gebracht und ich möchte Ihnen etwas für die Katze geben.» Als ich das Geld in einem Briefumschlag der Dame gab, war sie sprachlos. «Das ist doch viel zu viel Geld!», meinte die Dame. Ich entgegnete: «Das ist für die Babykatze, die Sie mir gegeben hatten und Sie brauchen auch ein bisschen Geld für sich und Ihre Katzen.» Die Frau wusste nicht, was sie sagen sollte, und nahm den Umschlag.

Und so leben Star und ich auch heute noch glücklich und zufrieden.