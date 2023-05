Klub der jungen Geschichten Wer bist du? Priscilla Bucher-Badilla, Hünenberg, 6. Primar

Chris.moeri

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte.» Jedes Mal, wenn mein Vater mich bat, dass ich etwas vom Keller holen musste, sah ich diesen geheimnisvollen Schrank. Der Schrank jagte mir immer Angst ein. Es war so unheimlich, dass sogar meine Beine vor Angst zitterten und meine Nackenhaare sich aufstellten. Manchmal zeigte ich meinem Vater diesen geheimnisvollen Schrank, doch er sah den Schrank nicht. Es war so unglaublich, dass ich manchmal dachte, dass es nur mich betraf.

Mein Name ist Maria, ich bin 14 Jahre alt und wohne im Haus meiner Grossmutter in Mexiko in der Stadt Acapulco direkt am Meer. Ich habe einen grossen Bruder. Er heisst Antonio, und ist fünf Jahre älter als ich. Ich wünschte, ich hätte eine Mutter, die für mich da wäre wie alle anderen Mädchen an der Schule, welche mir die Haare kämmt und mich tröstet, wenn ich traurig bin. Doch meine Mutter ist unmittelbar nach meiner Geburt gestorben. Ich hatte ein Foto auf dem Nachttisch, welches meinen Vater und meine Mutter zeigt. Sie hatte glänzende, schwarze Haare wie Lakritze und braune Augen wie Holz und trug ein weisses Kleid.

»Was, das kann doch nicht sein!”. Plötzlich sah ich meine Mutter nicht mehr auf dem Foto und erschrak zutiefst. «Wie konnte das nur sein, Sie war doch eben gerade noch da! Reiss, dich zusammen … es ist nur ein Bild, du hast sicher nur geträumt», sprach ich zu mir und rieb mir die Augen. Komisch, ich kann nachher darüber nachdenken ich muss jetzt zur Schule. Apropos Schule, in fünf Minuten beginnt der Unterricht.

Ich packte all meine Schulsachen ein und raste so schnell ich konnte zur Schule. Als ich im Schulzimmer ankam, war keine Seele in Sicht. Auf einmal hörte ich einen Schrei und eine leichte Brise wehte mir entgegen. Ich kam in Panik, alle Fenster waren feucht und jemand schrieb eine Nachricht auf ein Fenster: “Hallo mein Mädchen, ich suche nach dir, wir sehen uns im Keller bei dir - Deine Mutter.” Ich erschrak, war das gerade meine Mutter? Wie konnte das, nur sein?

Ich rannte von der Schule weg wie bei einem 100 Meter Rennen nach Hause in mein Zimmer und legte mich ins Bett. «Por Dios, que horrible», sagte ich auf Spanisch und hörte wieder einen Schrei. Ich war so aufgeregt, und hatte gleichzeitig Angst. Meine Mutter wollte mich immer noch erschrecken, was ich ein bisschen befremdet finde.

Als ich in den Keller ging, suchte ich überall nach meiner Mutter, doch keine Spur in Sicht. Doch auf einmal leuchtete der Schrank wie verrückt. «Hallo?», fragte ich mit einer zitternden Stimme. «Ist hier jemand?» Doch niemand antwortete. Wie von Geisterhand öffnete sich der Schrank. Ich sah meine Mutter. «Hola mi Hija», antwortete meine Mutter auf Spanisch. Ich fragte sie, warum sie mich verfolgte. Sie antwortete mir, dass sie mich vermisste und liebend gern mit mir sein würde. Meine Mutter streckte mir die Hand entgegen, als wollte sie mir sagen, dass ich mit ihr mitgehen sollte. Ich zog die Hand zurück, aber dann hatte ich dieses Gefühl, dass ich meine Mutter doch so gerne kennenlernen wollte. So streckte ich ihr die Hand entgegen und als ich ihre Hand fühlte, verwandelte sie sich in eine Hexe. «Ah Hilfe!», schrie ich, doch niemand hörte mich. So packte sie mich am Arm und nahm mich mit durch ein Portal. Ich öffnete die Augen und ein helles Licht schien ihn meine Augen. Ich war in meinem Zimmer und der Wecker zeigte 10Uhr morgens an. Zum Glück war es nur ein Albtraum.