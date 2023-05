Klub der jungen Geschichten Wertvoller als Geld Malin Meyer, Ruswil, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Aber zuerst von Anfang an: Ich kramte aus meiner Hosentasche zwei Franken hervor, um es einer jungen Obdachlosen zu geben, die am Strassenrand bettelte. Als ich es in den Hut warf, der vor ihr lag, sagte sie mit heiserer Stimme zu mir: «Danke, du bist ein Schatz!» «Gern geschehen», sagte ich. Ich war so überrascht, dass sie so Freude hatte, dass ich sie fragte, ob ich ihr etwas zu essen kaufen soll. Sie nahm das Angebot gerne an. Deshalb ging ich zur nächsten Bäckerei, um ihr ein Brötchen und ein Sandwich zu kaufen. Als ich wieder zurückkam war sie nicht mehr allein. Neben ihr lag ein Kind, welches am Schlafen war. Ich schätzte das Kind etwa zwei Jahre alt. Bevor ich die Obdachlose fragen konnte, wer das Kind war, erklärte sie es mir: «Das ist meine Tochter Lily, sie ist zwei Jahre alt. Ich bekam sie mit 20 Jahren als ich noch ein Zuhause hatte.» «Das ist eine traurige Geschichte», sagte ich, «Wer ist denn ihr Vater?» «Ihr Vater ist ein halbes Jahr nach ihrer Geburt verschwunden. Er hatte alles mitgenommen. Ich konnte mir nicht mehr eine Wohnung und genügend Essen kaufen, weil er alles finanziert hatte. Seitdem wohne ich mit Lily unter einer Brücke.» «Oh, das tut mir leid», sagte ich traurig, «darf ich vielleicht wissen, wie ihr unter der Brücke wohnt?» «Ja klar» antwortete sie, «ich heisse übrigens Tamara.» «Und ich bin Marie», klärte ich Tamara auf. «Willst du denn die Brücke sehen?», fragte Tamara mich. «Ja gerne», sagte ich, «in welche Richtung müssen wir gehen?» «In diese Richtung», während sie das sagte, zeigte sie nach rechts.

Nach ca. 10 Minuten, in denen wir uns gegenseitig von unserem Leben erzählten, waren wir bei der Brücke angekommen. Die Brücke war sehr alt und klein. Unter der Brücke führte ein kleiner Fluss durch, der sehr dreckig war. «Das ist Lilys und mein Zuhause», sie zeigte auf einen dünnen Schlafsack und eine noch dünnere Matte. «Da habt ihr ja gar keinen Platz drauf.», sagte ich zu ihnen. «Wir sind uns das gewöhnt und kennen nichts anderes mehr.» antwortete Tamara. «Entschuldigung, dass ich dich so ausfrage, aber mich nehmen so viele Sachen Wunder!», entschuldigte ich mich. «Kein Problem! Ich gebe gerne Antworten. Du kannst fragen, was du willst!» «Ring Ring Ring», machte plötzlich mein Handy. Ich zog es hervor und nahm den Anruf an. Es war meine Mutter, die sagte, dass ich nachhause kommen solle, weil ich ja noch lernen musste. Ich hatte keine Lust nachhause zu gehen, um zu lernen. Viel lieber wäre ich bei Tamara geblieben, um mehr über ihr Leben zu erfahren. Doch wenn meine Mutter sogar anrufte, dann musste ich nachhause gehen. Deswegen sagte ich zu Tamara, dass ich nachhause müsse. Sie war zwar traurig, aber sie schlug vor, dass wir uns am nächsten Tag wieder treffen können.

Seit diesem Tag waren Tamara, Lily und ich beste Freundinnen. Nach zwei Jahren enger Freundschaft fragte ich Tamara und Lily, ob sie bei uns einziehen möchten. Wir hatten genügend Platz in unserem Haus. Zuerst wollte Tamara das Angebot nicht annehmen doch als sie merkte, dass sich meine ganze Familie freuen würde und sie dann mit einem Dach über dem Kopf leben konnte, nahm sie das Angebot an.