Klub der jungen Geschichten Wie du in den Wald rufst Yuma Reichmuth, Luzern, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen 2 Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück!

Wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid, dann hört mir mal gut zu.

Gehen wir zwei Jahre zurück. Es war der 23.12.2023. Ich wurde gerade gefeuert und lief nach Hause, als ich eine obdachlose Frau am Strassenrand betteln sah. Im Hut, der vor ihr lag, war nichts zu sehen ausser einem Stück verschimmelter Käse. Ich war gerade noch so knapp bei Kasse, aber ich gab ihr trotzdem die letzten zwei Franken die ich in meiner Tasche fand. Sie bedankte sich und ging gerade weiter. Ich lief auch los.

Als ich mein Ziel erreicht hatte, sah ich einen Mann, der der Frau die zwei Franken aus der Hand riss. Sie rannte dem Mann hinterher. Sie war unglaublich schnell. Doch als sie ihn fast gehabt hatte, blieb er abrupt stehen. Er sah die Frau an und verneigte sich vor ihr. Ich kam zu ihr, weil ich schauen wollte, warum der Mann einfach stehen blieb. Die Frau sah mich auch und ich erschrak! «Sind sie…also wirklich die…?» Ich konnte es einfach nicht glauben! Ich stand vor der berühmtesten Schauspielerin ganz Europas!!! «Ja, ich bin es», sagte sie und gab mir die zwei Franken zurück. Sie war blond, hatte braune Augen und völlig kaputte Klamotten. Ich fragte sie: «Sind sie pleite oder warum betteln sie?» Sie beantwortete meine Frage sofort: «Ich wollte dem, der mir als erstes etwas gibt, etwas anbieten. Denn die meisten ignorieren die Bettler einfach. Ich wollte ihnen gerade was geben, doch dann kam dieser Mann und riss mir die zwei Franken aus der Hand. Der Mann entschuldigte sich und sagte, dass er eben ein Obdachloser sei.» Die Frau verzieh ihm rasch.

«Warte schnell hier», sagte sie zu mir. Ich machte es natürlich. Sie kam mit einem Formular zurück. Sie drückte es mir in die Hand. Als ich es durchlas, erklärte sie mir, dass sie eine zweite Hauptrolle benötigen und dass all die, die vorgesprochen haben, nur egoistische Leute sind und dass sie jemanden braucht, dem sie vertrauen kann. Ich unterschrieb es sofort, gab es ihr zurück und bevor ich realisieren konnte, was gerade passiert ist, war sie schon weg und rief noch: «Danke, dass Du nicht nur an Dich denkst!»