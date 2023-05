Klub der jungen Geschichten Wie ich vom Schlechten zum Guten kam Zoe Hauri, Schlierbach, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher.

Denn als wir 17 Jahre alt waren, suchten wir uns einen Beruf, den wir dann auch gefunden hatten: Zwar wollten wir Lehrerinnen werden und da fing die ganze Geschichte dann an.

Also, wir sind Lina und Lena, jetzt 23 Jahre alt. Wir haben: Blonde Haare, blaue Augen, sind 1.73m gross und wohnen in Australien in Sydney, aber wir waren in einer Deutschen Schule, weil unser Vater Deutschland liebte. Wir wollen euch jetzt ein Erlebnis von uns erzählen.

Wir gingen in die Berufsschule, um Lehrerin zu werden. Da gingen wir dann 2 Jahre hin bis zum Abschlussvortrag, denn in Australien gibt es nicht eine Abschlussprüfung, sondern einen Abschlussvortrag.

Lena war eigentlich ganz gut darin, aber ich überhaupt nicht. Da kam ich halt auf die Idee, dass Lena, weil sie ja genau gleich aussieht wie ich, den Abschlussvortrag für mich halten könnte. Ich habe Lena dann mal gefragt und mit ein bisschen Überredungskünsten konnte ich sie überreden, dass sie den Abschlussvortrag für mich hält.

Ein paar Tage später war es dann so weit: Der Abschlussvortrag. Lena machte ihren Vortrag, danach gingen wir auf die Toilette und wechselten unsere Klamotten. Das heisst, ich ziehe Lenas Kleider an und Lena meine. Wir gingen in das Klassenzimmer und dann hielt Lena den Vortrag für mich. Der Vortrag war gut und ging ohne Probleme.

Als wir dann unseren Beruf gelernt hatten, gab es Probleme, denn wir hatten dann zusammen die fünfte Klasse und die fünfte Klasse war auch die anstrengendste. Die Kinder fragten mich Sachen, die ich gar nicht wusste. Irgendwann kam dann der Schuleiter zu mir und sagte, dass sich viele Kinder über mich beschwert haben, weil ich ihnen falsche Antworten gegeben habe und die Arbeitsblätter oder Tests falsch korrigiert habe.

Ich wurde dann zwei Tage später aus der Schule geworfen. Das ärgerte mich so sehr, dass ich mit schlechten Freunden und Freundinnen auf die schiefe Bahn gerutscht bin. Wir machten zuerst nur Streiche, aber dann wurde es kriminell: Wir machten Einbrüche. Als wir in einen Supermarkt eingebrochen sind, fing plötzlich das Licht zu flackern an. Ich sagte, dass ich Angst hätte, dass wir erwischt werden. Danach hauten wir ab. Wir hörten eine Sirene, es war die Sirene der Polizei. Wir rannten um unser Leben, doch die Polizei erwischte uns.

Wir kamen für 3 Jahre ins Gefängnis. Es waren drei langweilige Jahre, aber zum Glück besuchte mich meine Zwillingsschwester immer wieder.

Als diese drei Jahre vorbei waren, war es sehr schwer, einen Beruf zu finden, denn niemand wollte jemanden, der im Gefängnis war. Doch dann, bei der letzten Bewerbung in einer Eisdiele, bekam ich dann einen Job. Es war nicht so gut bezahlt, denn ich bekam im Monat nur 130 Dollar. Es reichte knapp, aber immerhin hatte ich einen Beruf.