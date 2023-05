Klub der jungen Geschichten Wie mein Herz in tausend Stücke zerbrach Shahin Häller, Dagmersellen, 3. Sek

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Falls du dich jetzt fragst, was ich dir sagen möchte, es tut mir leid meine liebste Clio. Es ist aus. Meine Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich wünschte, ich könnte es dir erklären, aber das kann ich nicht, noch nicht.»

Was für ein Arsch! Wie kann er mit mir am Handy Schluss machen. Mein Handy fällt mir aus der Hand. Ich habe so viele Fragen. Ich dachte wirklich, wir hätten eine Zukunft. Tränen fliessen über meine geröteten Wangen. Wie kann er mir das antun? Wir wollten nach dem Studium zusammenziehen…. Es war sogar seine Idee. Wie konnte er mich so hintergehen? Ich hätte nie gedacht, dass seine karamellfarbenen Augen sich so fremd anfühlen, wenn ich ihn auf meinem Hintergrundbild betrachte, auf dem er von ganzem Herzen lacht. Ich stelle mir die Frage ob er vielleicht eine andere hat. Wer könnte diese andere Frau sein? Ist sie hübscher als ich? Hat sie auch so grelle, grüne Augen wie ich? Ich war seine erste Freundin! Naja… die Erste mit der er es ernst gemeint hat. Das dachte ich zumindest. Aber so wie es aussieht, habe ich mich in ihm getäuscht.

Ich denke nach… Erst dann merke ich, dass ich mit Tränen in den Augen, mitten in der Uni stehe und alle meine Sachen auf dem Boden liegen. Und das Armband, welches er mir geschenkt hat? Es muss mir abgefallen sein. Vielleicht sollte das ein Zeichen sein, dass es wirklich aus ist. Alle starren mich an. In diesem Moment fällt mein Blick auf eine Vermisstenanzeige. An unserem Infobrett. Dann macht es klick. Ich war nicht seine erste richtige Freundin. Lange vor mir hatte er eine Freundin. Von der er mir mal so nebenbei erzählt hat. Sie wurde für tot gehalten, da sie entführt wurde und bis heute nicht aufgetaucht ist. Das Klingeln meines Handys bringt mich zurück in die Gegenwart.

Es ist Angelos Mutter. Was will sie von mir, sie mochte mich noch nie und war gegen unsere Beziehung. Sie meinte, ich solle nicht Medizin studieren. Sie hatte eine sehr altmodische Einstellung. Vermehrt haben Angelo und sie sich wegen mir gestritten. Jetzt kommt mir alles wieder in den Sinn. Sofort nehme ich mein Handy aus meiner schlichten, schwarzen Tasche. Das Klingeln hört auf, ich schaue auf das Display, auf welchem steht: Ein verpasster Anruf vom Drachen. Ich muss lachen. Angelo hat sie mir so eingespeichert. Als er mich seiner Mutter vorgestellte hatte, hat sie mich sofort angefaucht. «Du wirst nie genug sein!» Angelo begann mich zu verteidigen: «Du kennst sie doch nicht mal. Gib ihr wenigstens eine Chance!» Seine Mutter wurde laut. Ich weiss bis heute noch nicht, wie sie heisst. Er hat sie immer Drachen oder Mutter genannt. Sie schrie weiter: «Du wirst nie wie Selina sein!» Jetzt weiss ich es wieder. Sie heisst Selina. Selina ist seine verschwundenen Ex.

Ich mache mich auf den Nachhauseweg. Ich verspüre in meinem Bauch ein Ziehen. Dieses Gefühl kenne ich. Ich würde es Intuition nennen. Immer wenn etwas nicht stimmt oder nicht in Ordnung ist, habe ich das. Ich muss Angelos Mutter anrufen, egal wie sehr ich sie hasse.

Ich nehme also all meinen Mut zusammen und rufe an. Mit einem genervten «endlich» begrüsst sie mich. Hätte ich es mir doch denken können. Sie nutzt jede Gelegenheit, mich fertig zu machen. Wie kann ein Mensch so schrecklich sein. Doch dann geschieht etwas, mit dem ich nie gerechnet hätte. Sie beginnt zu schluchzen. Ich bin kurz davor aufzulegen, doch irgendetwas in mir schreit ganz laut NEIN! Ich entscheide mich also dagegen und frage sie sogar mit lieber Stimme: «Was ist passiert?» «Angelo hatte einen schweren Unfall», sagt die sonst immer so kalte Frau mit zittriger Stimme. Alles um mich herum beginnt sich zu drehen. Obwohl er mich so verletzt hat, verschwindet all mein Hass auf ihn. Mir laufen gefühlte tausend, salzige und schmerzhafte Tränen die Wangen hinunter. Ich weiss nicht, wie ich mit dieser Nachricht umgehen soll. Niemand sagt etwas… Nach einer Weile ist der Drachen wieder da: «Er ist im Stanford Health Care Hospital, falls es dich überhaupt interessiert.» Wie kann ein Mensch so kalt, herzlos und auch bösartig sein? Ich kann doch nichts dafür. Es ist ganz egal, was mit ihr los ist. Eins weiss ich: Ich muss dorthin! Ich bestelle ein Taxi und fahre zu ihm. Leider habe ich vergessen wie unglaublich teuer Taxis sein können. Egal! Er ist jetzt oberste Priorität, obwohl ich es für ihn vermutlich nicht mehr bin.

Am Empfang sitzt eine hübsche, blonde Krankenschwester. Sie lächelt mich freundlich an. «Wie kann ich ihnen helfen?» «Ich muss zu meinem Freund.» Mehr krieg ich nicht raus. Ich hasse Krankenhäuser. Dort fühle ich mich immer unwohl und habe das Gefühl, auch krank zu werden. Eine laute und bestimmte Stimme schiesst durch meine Ohren. Das muss seine Mutter sein. Langsam bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Vielleicht war ich zu gemein zu ihr. Als sie auf mich zukommt, breitet sie die Arme aus und umarmt mich. Heute ist ein echt komischer Tag. Es geschehen immer mehr Dinge, die ich nicht logisch erklären kann. «Komm wir gehen zu ihm!», sagt sie mit einer fast schon liebevollen Stimme. Irgendetwas an dieser Geschichte ist faul, aber ich weiss noch nicht was. Als wir im Zimmer ankommen, wird mein ungutes Gefühl immer grösser. Vor allem, als Angelos Mutter die Tür abschliesst. Eine Frau mit geladener Waffe kommt auf mich zu. Was ist hier los? Ist das Selina? Kann das sein? Es muss.

Mit einer psychotischen Art kommt die Frau mit der Waffe immer näher. Obwohl ich Angst habe, ist mein erster Gedanke Angelo. «Wo ist er?», frage ich mit einem so finsteren Ton, dass es mich selbst erschreckt. «Einem Ort wo es ihm besser geht», sagt seine Mutter mit einem ebenso verrückten Ton. Ich frage mich, was hier los ist… Selina erklärt: «Dachtest du wirklich, er wollte mit seiner ach so perfekten Freundin einfach so Schluss machen? Nein! Natürlich nicht! Aber als er mich als Obdachlose sah und ich ihm erzählte, dass ich ein Kind von ihm bekommen habe, setzte seine Vernunft ein. Aber er war wie immer viel zu gutgläubig. Aber das weisst du ja schon. Er ist gerade in einem Restaurant und wartet auf dich.» Ich bin unglaublich verwirrt. «Also war sein Unfall nur ein Vorwand, um mich hier her zu locken?» platzt es aus mir heraus. Mit einem abwertenden Ton sagt sie knapp: «Ja, aber leider wird er dich nie wiedersehen.» Peng, es knallt! Alle Lichter gehen aus...