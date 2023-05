Klub der jungen Geschichten Wiederkehrend, nie wieder gehend Mara Murer, Beckenried, 2. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Die Leiter knarrte regelrecht, da sie seit Jahrzenten nicht mehr benutzt wurde. Ich blickte angespannt hinüber zum spröden Schrank, denn Staub konnte ich nicht abhaben. Mit jedem kleinen Schritt, den ich auch ging, flog immer ein bisschen Staub des Bodens zur Seite. Das schmale Licht, das dort schien, wurde allmählich immer kleiner, je näher ich zum Schrank kam. Ich fuhr mit meiner Hand über das Schloss und schob den Staub bei Seite. Mit einer Taschenlampe funkte ich anschliessend drüber. Sehen konnte ich leider nicht viel. Nur ein paar schäbige Holzplatten, die eine Spalte vorwiesen. Hindurchsehen war jedoch nicht möglich. Einen vierstelligen Zahlencode, wie immer. Ich wendete mein Blick hin und her, in der Versuchung eine Idee zu finden, denn ich hatte keinen Schimmer, welche Zahlenfolge ich eingeben musste, vor allem hatte ich keine Hilfe, da mir meine Familienmitglieder mir diesen Dreck überliessen. Mit meiner Taschenlampe funkte ich nach rechts, denn dort war ein Regal, natürlich auch mit Staub übersäht. Mit meiner Nase gerümpft lief ich dem fischigen Mottengestank entgegen. Meine intrusiven Gedanken schwirren in meinem Kopf. Es ist ein uralter Schrank, der nach Gesetz als Relikt durchgehen könnte, und trotzdem sagten sie mir ich soll ihn mit einer Brechstange, die gerade auf dem Regal, dass ich betrachte, lag, aufbrechen sollte. In der Hoffnung meine Gedanken zu vergessen, ging ich weiter und entdeckte ein Notizheft. Blitzschnell schnappte ich es mir, pustete den Staub weg und realisierte Sekunden später, dass es wohl nicht so eine gute Idee war. Mit Staub in den Augen öffnete ich es langsam und entdeckte nichts. Durch die Jahre ist wohl das Geschriebene verblasst und heute sieht man nur die Zeichnung unten. Meine Fantasie sagte mir, ich soll einfach Zahlen eingeben, denn für mich schien es hoffnungslos. Den Staub ging mir dezent an die Nerven und die Gedanken übers Aufbrechen schienen mir nicht mehr so falsch. Weiterblätternd ohne Hoffnung fand ich nichts Besonderes mehr im Buch. Nur am Ende paar Wörter, die noch lesbar waren. Sie schienen, um ehrlich zu sein, noch ganz frisch. Ich be-trachtete sie genauer und entschied mich für mein Bauchgefühl, welches nicht wie meine intrusiven Gedanken zuvor war. Ein paar Gegenstände vom Regal, die für mich als brauch-bar erschienen, warf ich in meine Jackentasche und anschliessend lief ich langsam und vor-sichtig zum Schrank hinüber. Als ich die häufigsten Zahlenkombinationen eingab und wie erwartet nichts passierte, nahm ich mein Feuerzeug und zündete mir eine Zigarette an. Währenddessen ich am Tabak zog, präparierte ich so meine Dinge vor dem Schrank. Lächelnd blickte ich herab, als ich mein Prachtexemplar betrachtete. Improvisiertes Dynamit, bisher das Beste, was ich vorbereitet hatte. Ich nahm mir meine Kippe aus dem Mund und warf sie darauf. Mit schnellem Schritt lief ich in Sicherheit, bevor die Sprengung zündete und schielte zum Schrank. Ein helles Licht gespickt mit Juwelsteinen kam mir entgegen. Als ich sie entdeckte, wunderte ich mich direkt, warum noch niemand diese mitgehen liess. Mit Glück überfüllt, ging ich auf den Schrank zu, betrachtete mein Prachtstück und war froh darüber, dass ich auf meine gewalttätigen Gedanken, mal wieder, gehört habe. Meine Hand griff nach dem Stein, der mir leuchtend entgegen strahlte, jedoch fand ich mich im Nirgendwo wieder.

Die Leiter knarzte regelrecht von meinem Gewicht. Meine Mutter hatte mir erzählt, hier solle sich ein Schrank befinden, jedoch was ich wiederfand, war nichts dergleichen. Meine Augen weiteten sich langsam als ich es sah. Lachend nahm ich es entgegen, als die Zündschnur das Ende fand.