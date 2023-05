Klub der jungen Geschichten Wieso muss es so sein? Rinesa Bezera, Schötz, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir haben angefangen unsicher zu werden, da meine Eltern jetzt doch noch vielleicht nicht in den Bergen gehen. Naja, Sie hatten es ja seit drei Jahren geplant das sie zu ihren 10-jährigen Hochzeitstag dahin gehen. Was ist denn jetzt passiert? Ich und Barbara haben schon alles gekauft für die Home-Party wie soll ich das ihr jetzt erklären das meine Eltern doch nicht in den Bergen gehen. Am nächsten Tag war meine Mutter nicht mehr da und in der Küche lag auf dem Esstisch ein Brief dastand: « Guten Morgen mein Schatz, Ich werde mir eine kleine Auszeit von deinem Papa nehmen. Das ist Erwachsenen kram überlass das uns wir sehen uns in eine Woche» Ich konnte meinen Augen nicht glauben das meine Mutter mir das antut und das vor allem in der wichtigsten Zeit in meinem Leben. Ich war gerade in dieser Teenager Party Zeit und eigentlich musste Sie mir doch noch sagen, was ich auf Partys anziehen soll. Mein Vater ist viel geschäftlich unterwegs und wird daher diese Woche auch wieder weg sein. In der Schule habe ich das Barbara erzählt und Sie sagte das es komisch wäre, wenn es ja genau am 10-Jährigen passiert. Barbara meinte das vielleicht mein Vater meine Mutter betrogen hat. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl so eine grosse Haus Party noch zu machen. Deshalb habe ich die abgesagt. Als meine Mutter wieder da war habe ich Sie gefragt was war und ich konnte nicht glauben, was ich gehört habe. Es stellte sich heraus das mein Vater ein Doppelleben in Amerika führt und er da ein eigenes Casino hat und von dort sein ganzes Geld kommt. Ich rufte meinen Vater sofort an und er nahm ab doch… Ich konnte nicht reden da es mich so verletzt hat und mein Vater sagte nur: « Ich weiss mein Liebling! Ich weiss! Ich hätte dir davon erzählen sollen doch das Leben ist nicht so wie du denkst». Und daraufhin lehnte ich ab und wollte nicht mehr mit ihm reden und ging so bis ich 20 wurde dann kam es wieder zum Kontakt und ich habe Ihm irgendwie verziehen.