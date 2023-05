Klub der jungen Geschichten Win-Win-Situation Finn Burkhardt, Neudorf, 2. Oberstufe

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Die obdachlose Frau sass auf dem Gehweg und sah kaputt und ausgelaugt aus. Ihr Haar war zerzaust und ihr Mantel zerrissen. Ich konnte mir nur vorstellen, wie hart es für sie war, draussen bei dem kalten Wetter zu schlafen.

Ich dachte darüber nach, was ich tun konnte, um ihr zu helfen. Es war, als ob sie meine Gedanken lesen konnte, denn sie hob den Kopf und sah mich direkt an. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr nicht einfach so Geld geben konnte und ging deshalb näher an sie heran.

»Ist alles in Ordnung?» fragte ich sie.

Sie zögerte einen Moment, bevor sie antwortete. «Ich habe heute Abend kein Essen gefunden, also habe ich nichts gegessen. Aber ich bin dankbar für das Geld, das Sie mir gegeben haben», sagte sie und lächelte mich schwach an.

Ich spürte einen Kloss in meinem Hals und wusste, dass ich etwas tun musste. «Warten Sie hier», sagte ich zu ihr und ging in die nächste Pizzeria.

Ich bestellte eine grosse Pizza und ein paar Getränke und brachte sie zurück zu der obdachlosen Frau. Sie sah mich mit grossen Augen an und bedankte sich mehrmals bei mir. Ich setzte mich neben sie und wir teilten die Pizza. Es war ein besonderer Moment und ich hatte das Gefühl, dass ich etwas getan hatte, das wirklich zählte.

Während wir assen, erzählte sie mir ihre Geschichte. Sie hiess Siri und hatte vor einigen Jahren ihren Job und ihr Zuhause verloren. Sie hatte versucht, sich wieder aufzurappeln, aber es war schwierig, Arbeit zu finden und sie hatte niemanden, der ihr helfen konnte.

Ich hörte ihr aufmerksam zu und fühlte mich dankbar, dass ich in einer besseren Position war als Siri. Ich spürte, dass ich etwas tun musste, um ihr zu helfen, und bot ihr an, in meinem Gästezimmer zu übernachten.

Siri zögerte einen Moment, aber dann nahm sie mein Angebot an. Ich half ihr aufzustehen und wir gingen gemeinsam zu meinem Haus.

In den nächsten Wochen half ich ihr dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Ich half ihr bei der Jobsuche und brachte sie zu einer Stelle, die sie wirklich mochte. Ich half ihr auch, ein neues Zuhause zu finden und half ihr bei der Einrichtung.

Es war ein langer Weg, aber Siri schaffte es schliesslich, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ich besuchte sie hin und wieder und wir erinnerten uns an die Nacht, als ich ihr die Pizza gebracht hatte.

Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück! Ich schlief in meinem Bett, plötzlich hörte ich ein ganz lautes brummen. Ich stand auf und lief müde zum Fenster, da stand ein schwarzes eher längliches Auto, das ziemlich sportlich aussah, in meiner Einfahrt. Ich rannte die Treppe runter und huschte um die Ecke zur Garage. Langsam ging das Garagentor auf, was gefühlt Jahre dauerte. Ich stand ganz still und schaute. Was hat dieses Auto hier verloren? Ich lief um das Auto und betrachtete es ganze 30 Minuten, bis ich plötzlich etwas bemerkte. Ein roter Zettel war auf der Windschutzscheibe. Ich nahm den Zettel in die Hand und las:

Lieber Alfonso

Ich bin so glücklich, dass ich dich kennengelernt habe. Ohne dich sässe ich wahrscheinlich immer noch auf der Strasse. Ich habe jetzt einen Job bei der Bank, dies weisst du ja schon. Letzten Monat wurde ich befördert und habe jetzt einen sehr soliden Lohn. Ich wollte mich schon lange bedanken und schenke dir deshalb diesen wunderschönen Lamborghini Aventador. Hoffentlich gefällt er dir.

P.S. Er hat über 750 PS, das magst du ja gerne!