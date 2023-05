Klub der jungen Geschichten Wir erschufen unseren Untergang Cyrill Stadelmann, Ebikon, 2. Sek

(chm)

«Wir waren uns so sicher, dass nicht schief gehen kann. Leider zu sicher?», so sprachen die höchsten der Welt, bevor die Welt ausser Kontrolle geriet.

50 Jahre zuvor im Jahr 2015:

Alles startete mit der Gründung der Firma Open AI welch das Ziel verfolgten künstliche Intelligenz zu entwickeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Was im Jahre 2022 noch als Spielerei oder Schulhilfe verwendet wurde ist jetzt Teil der Wirtschaft der Erde. Künstliche Intelligenzen entwickeln sich selbst weiter als währen sie ihre eigenen Lehrer. Schon bald konnten die Firmen Geld sparen, sie ersetzten Arbeiter durch KI’s, dies war für dir billiger, da diese keinen Lohn benötigen, weniger Platz und sie sind unermüdlich. So ering es auch Tim, welcher seine Arbeit als Informatiker verlor. Tim wurde von einem auf den anderen Tag arbeitslos, somit waren seine Einnahmen weg. Deshalb war für ihn klar, dass er einen Job brauchte, da er nicht der Einzige ist, der seinen Job verloren hatte und es ein Unterangebot an Arbeitsplätzen gab, wurde dies schwieriger als erhofft.

Das Volk fing an radikal zu werden, es hamsterte sich Nahrung, da sie nicht wussten, wie lange sie es sich noch leisten können. Tim Rüstete den ganzen Keller mit Nahrung aus. Klopapier jedoch hatte er noch genug von 2019. Zudem gab es einen Riesenansturm auf die Banken, jeder wollte sein hart erarbeitetes Geld abheben. Tim übernachtete vor der Bank, um an sein Geld zu gelangen. Jedoch gab es ein Riesenproblem auf der Erde, es existierte viel zu wenig Bargeld auf der Welt, um jedem sein Guthaben auszahlen zu können. Das ganze Anstehen war für nichts. Als Tim frustriert und erschöpft in sein Dorf zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht.

Soweit das Auge reicht, war Feuer, alle Fenster waren eingeschlagen es sah aus, als wäre ein Krieg ausgebrochen. Im Vorbeigehen beobachtete Tim einen Aufstand vor dem Gemeindehaus, an dem er jedoch vorbei ging. Auf der ganzen Welt war die Infrastruktur, sowie die gesamte Wirtschaft komplett am Zerfallen. Die Menschen zogen sich in die Wälder zurück weit weg von der ehemaligen Zivilisation. Diese gesamte Tragödie ereignete sich innerhalb von wenigen Tagen. Als Tim in einer Strasse um die Ecke kam, ertönten Schüsse und laute Schreie aus einem Haus. Er rannte in die nächste Gasse und dachte über das Geschehene nach. Einige Minuten später rannte ein Mann mit den Armen voller Nahrung aus dem Haus, er verschwand schnell in der nächsten Gasse. Tim schleicht den Gassen entlang, bis er zuhause ankam, wo er mit erschrecken feststellen musste, dass sein gesamter Vorrat weg ist. Er war gezwungen andere Menschen um Hilfe zu bitten.

Nach einiger Zeit war die Menschheit der künstlichen Intelligenz so unterlegen, dass sie nichts mehr gegen diese stärkere Macht unternehmen konnten.