Klub der jungen Geschichten Wir sind Samurai Alessandro Marascio, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Wir dachten, wir gewinnen den Krieg gegen die Mongolen, doch wir mussten uns zurückziehen. Ich wurde von einem Giftpfeil getroffen und fiel in Ohnmacht. Als ich erschrocken aufwachte, war ich in unserer sicheren Burg mit den anderen Samurai. Jemand hatte mich gerettet. Doch mein Vater ist gefangen ich muss ihn finden. Beunruhigt fand ich zurück in mein eher unbequemes Zimmer und schlief besorgt ein.

Am Morgen zwitscherten die Vögel und ich stand auf. Einige Zeit verging und ich stand zitternd mit Katana und Messer vor dem goldigen Zimmer unseres Anführers. Ich musste ihn darum bitten, dass ich meinen Vater allein suchen darf. Plötzlich hörte ich ein Knarren und die Tür öffnete sich. «Was machst du hier?», ertönte eine tiefe Stimme. Ich fragte: «Kann ich alleine meinen Vater suchen?» «Natürlich kannst du das, aber pass auf dich auf. Ich weiss du kannst die Natur als Waffe benutzen, doch Mongolen können dasselbe mit Feuer», antwortete er. Ich informierte mich bei ihm über meine Fähigkeiten und den Krieg. Er erzählte mir, dass Bäume um mich herum wachsen können. Über den Krieg berichtete er, dass er nur passiert ist, weil wir Gold gestohlen haben. Wir entschuldigten uns zwar, aber sie wollten Krieg. Er gab mir noch den Tipp, nach Norden zu gehen. Da sind Mongolen-Lager.

Nun reiste ich für Tage nach Norden. Ich hatte nur ein Pferd zum Reisen. Als die Tage vergingen, war ich kurz vor dem Aufgeben. Ich hatte nichts zu essen oder trinken. Doch durch den finsteren Wald sah ich ein Feuer und hörte Stimmen. Ich ging nachschauen und es war tatsächlich ein Lager. Ich musste es ausrauben, weil ich die Waren brauche. Doch das Lager ist voll von Wachen und umzingelt von Mauern. Ich näherte mich und kletterte hoch. Unbemerkt schlich ich hinter einer Wache hinterher und eliminierte sie ohne grosse Mühe. Alles lief nach Plan und ich ging unentdeckt weiter. Einige Zeit später, tötete ich Wache nach Wache und stand vor ihrem Vorratsraum. Doch als ich die Tür öffnete, entdeckte mich ein breiter, grosser und furchtloser Wachmann. «Hier ist ein Samurai!», schrie er. Nun war ich umzingelt und hatte keine Chance. Unser Anführer, König Sakai, erzählte mir, dass ich nie aufgeben soll. Ich erinnerte mich daran, dass König Sakai mir erzählte, dass wenn ich fest daran denke, Bäume um mich herum wachsen. Noch nie dachte ich fester daran als in dem Moment. Plötzlich wuchsen gigantische Bäume. Es hat tatsächlich funktioniert. Die grossen Wachen schleuderten in die Luft. Sie prallten auf dem Boden auf und konnten sich nicht bewegen. Also rasste ich in den Vorratsraum.

Ich war schockiert. Überall waren hunderte von Früchten. Ich genoss jede einzelne, da ich so Hunger hatte. Nichts hätte passieren können habe ich gedacht. Doch eine wütende Stimme erklang: «Na sieh mal einer an.» «Wer bist du», fragte ich nach. «Ich bin der Mongolen-König. Du bist in einem meiner Lager.», antwortete er. «Ich bin hier mit hunderten von Mongolen. Gib auf!», fuhr er fort. «Niemals!», schrie ich zurück. Ich dachte an eine andere Fähigkeit, und zwar, dass es Pfeile regnet. Doch es passierte nichts. Ich musste tatsächlich aufgeben. «Wenn du aufgibst, werde ich deinen Vater laufen lassen» versprach er. «Ich werde aufgeben, lasst meinen Vater gehen», sagte ich. Sie stürmten rein und fesselten mich. Wir waren Stunden unterwegs, bis wir dann an ihrer Burg waren. Die Burg war zerstört und verwüstet. Sie steckten mich in einen Käfig und fragten mich: «Wie lautet dein Name?» Ich antwortete mit: «Ich hab kein Name. Ich bin ein Samurai-Krieger.»

Und bis heute sitze ich hier und warte. Denn ich bin ein SAMURAI.