Klub der jungen Geschichten Wir waren uns sicher Malak Agrawi, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Neulich gab es bei Kevin eine grosse Homeparty da seine Eltern in California für ganze 4 Tage Urlaub machten. Er lud viele Kollegen ein. Kevin und seine besten Freunde namens Josh und Nico organisierten die Homeparty. Sie Kauften Sachen und dekorierten ein wenig das Haus für die Party Feelings. Es kamen viele Menschen, auch Leute die er nicht mal kannte. Ihm war das aber egal, weil er Spass haben wollte. Es gab dort natürlich auch Alkohol. Sie tranken sich alle voll. gegen 2 Uhr nachts gingen die meisten auch schon wieder nachhause. Am nächsten Tag war das Haus ein Desaster. Er schickte die restlichen die noch bei ihm waren dann auch noch nachhause und dann gingen auch schon die letzten. seine Besten freunde die mit ihm die Party organisiert haben halfen ihm das Haus wieder sauber zu machen damit die Eltern nichts mitbekommen. Das Haus war nicht so gross also gab es auch nicht so viel zum Aufräumen. Sie teilten sich auf wer wo aufräumt. Kevin räumt die erste Etage auch auf, Nico die zweite und Josh putz das Badzimmer. Sie räumten ganz normal auf bis Plötzlich jemand anfing zu schreien. Es war Josh. Kevin und Nico sprinten ins Badezimmer und schauten schockiert. Jemand lag mit einer spritze in der Hand in der Badewanne. Keiner von ihnen kennt ihn der dort lag. Sie versuchten ihn aufzuwecken aber er wachte nicht auf und sie bekamen alle langsame Panik. «Ist er tot?» fragte Nico mit einer schlotternden Stimme. Sie heben beide ihre schultern. «Sollen wir den Krankenwagen rufen?» fragte Josh. «Bist du komplett bekloppt, was sollen wir denen denn sagen? Wenn noch nicht gecheckt hast, wir hatten eine fette Party und sind minderjährig, sie würden dann mit meinen Eltern reden wollen und ich möchte noch leben», sagte Kevin. «Was machen wir denn dann?» fragte Josh sie überlegten alle was sie jetzt machen sollten doch dann hatte Kevin eine Idee. Er wollte ihn einfach vergraben es wird schon keiner checken weil sie kannten ihn eh nicht also wenn er vermisst wird, wird die Schuld nicht auf sie gezogen also zogen sie es einfach durch und waren sich absolut sicher das nichts schiefgehen kann und gingen spät in der Nacht mit der Leiche in den Wald und gruben ganz tief eine Grube wo sie dann die Leiche vergruben. Sie gingen danach wieder nachhause. Es gingen 2 Tage ohne Sorgen vorbei und die Eltern von Kevin kamen nachhause. Plötzlich kam in der Zeitung das eine vergrabene Leiche gefunden worden ist im Wald. Kevin, Josh und Nico bekamen Panik. Am nächsten Tag stand die Polizei vor Nicos Türe. Die Polizei fand ein Haar von ihm auf der Leiche und er wurde direkt festgenommen. Er wurde befragt was er getan hat, doch er gab der Polizei keine Antwort. Er verrat seine Kollegen nicht und ging als Einzelgänger in den Jugendknast.