Klub der jungen Geschichten Wohnungsnot Niklas Durrer, Alpnach, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Die alte Dame richtete sich nur mühsam auf und umarmte mich. Leider muss ich mich entschuldigen, aber ich kann echt nicht erklären, warum sich viele Leute vor Obdachlosen scheuen. Also ich meine, das sind ja eigentlich ganz «normale» Menschen oder Leute, wie du und ich. Nur zu gerne hätte ich gewusst, wieso die nette Dame auf der Strasse gelandet ist, was sie für einen Hintergrund hatte und wie ihr Leben vielleicht mal ausgesehen hatte, bevor das alles passiert war. Jedenfalls hielt ich mich seitdem immer wieder mit ihr auf und wir verbrachten viele Stunden miteinander in dem wir durch die Strassen schlenderten und uns die nettgeschmückten Schaufenster anguckten. Ohne Weiteres hätte ich ihr ein Zimmerchen in meiner doch schon in die Jahre gekommenen Wohnung angeboten, aber da es nur eine Eineinhalbzimmerwohnung war, hatte ich viel zu wenig Platz für zwei Personen. Zum wiederholten Mal rief ich einen Vermieter für kleine Wohnungen an, in der Hoffnung eine einfache Unterkunft zu finden in der die Dame ihren Lebensabend verbringen durfte. Voller Optimismus bemühte ich mich Tag für Tag etwas passendes zu finden. Aber heutzutage in der Schweiz eine Wohnung mit guter Lage für ältere Leute, aber auch in einem angemessen Preissegment zu finden, ist schlichtweg fast unmöglich. Etliche Male hatte es mich schier vom Hocker gehauen, wenn ich diese überaus teuren Preise des heutigen Wohnungsmarktes anschaute. Eines regnerischen, mystischen morgens dachte ich wieder an diese Frau, die bei Hitze und Kälte, Sonne und Regen, Hagel und Schnee ganz einsam in einem Ecken der unendlich vielen Nebenstrassen dieser Stadt ausharren musste. Ich denke, solche Leute können sehr stark beweisen, was es heisst Hoffnung zu haben. Also zurück zum Morgen. Ich stand auf und drückte verlegen auf den klemmenden Knopf meines Radios. Mit vollgestopftem Mund und in der Ansicht, dass der Radio ganz schlechten Empfang hatte, prallte ich die Wohnungstür hinter mir zu und machte mich entschlossen auf den Weg in die Nebenstrassen. Es war immer der gleiche Weg. Zuerst am Bahnhof vorbei, dann am Juwelier und der geschlossenen Eisdiele, bis man schlussendlich neben einem Kiosk an der Ecke eine alte Werbeplakatsäule fand. Normalerweise war, dass meine üblich morgendliche Spazierrunde. Doch niemand war weit und breit zu sehen. Ich fragte den Verkäufer des Kioskes, der die Frau auch sehr gut kannte und ihr ab und zu auch etwas spendiert hatte. Doch er wusste ebenfalls nichts und wir wunderten uns beide über den doch sehr aussergewöhnlichen Vorfall. Ich schlenderte langsam nach Hause. Die Stimmung bei mir war nicht gerade sonderlich gut und der Regen prasselte ununterbrochen auf meinen neuen Regenhut nieder. Ich grub mich in mein Polstersofa ein und machte ein Nickerchen. Minuten vergingen. Doch dann nanu, das Telefon klingelt. Wie geistesabwesend stürzte ich mich auf meinen Apparat, in der Freude, dass mich mal jemand anrufen wollte. An der Stimme an erkannte ich sofort, dass es sich um den Kioskmann handelte. Ich fragte, was er um die Mittagszeit wolle und dass er mein Schläfchen unterbrochen hatte. Nach langem hin und her verkündete er mir, dass er soeben eine Nachricht bekommen hätte, dass die alte Frau leider gestern Nacht verstorben sei. Nach diesem Anruf trauerte ich noch sehr lange diesem Vorfall hinterher. Über ein schlechtes Gewissen verfügte ich jedoch nicht, denn ich wusste, dass ich alles für die alte Dame gegeben hatte.