Klub der jungen Geschichten Woomòn das kleine Monster Fabio Müller, Werthenstein, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich den Schrank öffnete, losch das Licht aus. Ich wollte wissen, was los war. Ich machte das Licht an und schaute in den Schrank. Er sah aus wie jeder andere Schrank, mehrere Jacken hingen da und manche Hüte waren noch drin. Ich schloss den Schrank wieder und ging. «Puh, das war knapp», dachte sich Woomòn der sich im Schrank versteckt hatte. Woomòn war ein Monster, das sich in dem Schrank versteckte, er war klein, blau und ein bisschen rot. Hier im Schrank hatte er sich eingerichtet und fühlte sich sehr wohl und sicher. In der Nacht ging er aus dem Schrank heraus und machte in der Wohnung einen Spaziergang. Nach dem Spaziergang ging er in der Jackentasche schlafen, denn Woomòn hatte dort seinen Schlafplatz. Woomòn war eigentlich ein Allesfresser, aber er hatte sehr gerne Holz. Manchmal ging er, aber auch zum Kühlschrank, denn dort gab es auch leckere Sachen die Woomòn mochte.

Am Morgen kurz vor dem Frühstück, hatte sich Woomòn überlegt, ob er sich in der Schultasche verstecken sollte. Denn Woomòn wollte mal sehen, wie eine Schule aussieht und was man dort macht. Also kroch er zur Schultasche und ging hinein. Jetzt musste er nur noch warten, bis Pascal die Schultasche nahm und in die Schule ging. Eine Zeit verging. Doch plötzlich fing es an zu rütteln, «endlich geht es los», dachte sich Woomòn und hatte schon grosse Vorfreude. Draussen hörte Woomòn eine zweite Stimme. Nach kurzem Überlegen wurde Woomòn klar, dass Pascal vielleicht mit seinem Freund redete. Woomòn hörte die Schulglocke, er musste sich einen Plan überlegen, wie er unbemerkt aus der Schultasche kriechen konnte. Woomòn sah einen Spalt; «Da könnte ich rauskriechen», dachte sich Woomòn. Er konnte mühelos zu dem Spalt klettern und warf einen Blick nach draussen. Zum Glück liessen die Schüler der 1./2. Klasse ihre Schultaschen draussen bei der Garderobe. Pascal war bestimmt schon im Schulzimmer, ging es Woomòn durch den Kopf. In einer Nacht hatte Woomòn den Stundenplan von Pascal angeschaut. Er wusste, dass er um halb Zehn in der Schultasche sein musste bis die Pause vorbei war. Aber bis halb Zehn hatte er schon einmal genug Zeit, um sich hier umzusehen. Er wollte zuerst mal die Turnhalle anschauen. Er machte sich auf den Weg und hatte den Schulhausplan angeschaut. Woomòn hatte herausgefunden, dass die Turnhalle beim Eingang links war. Da Woomòn so klein war, brauchte er eine ganze Viertelstunde, bis er ankam ist. Woomòn hatte Glück, den niemand hatte bis jetzt Turnen. «Wow, ist das ein grosser Raum». Woomòn musste richtig Staunen. Woomòn hatte aber auf eine Uhr geschaut. Er musste sich dringend auf den Weg machen, denn sonst wäre er zu spät bei der Schultasche. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf den Weg zu machen. Zum Glück kam er rechtzeitig an. Er kletterte zum Eingang hinauf und stieg in die Schultasche. Woomòn wollte nur noch in seinen Schrank gehen. Deshalb blieb er bis zum Mittag in der Schultasche. Zum Glück ist Mittwoch, denn sonst hätte er noch den ganzen Nachmittag in der Schultasche verbracht. Er schlief tatsächlich kurz ein. Aber lange dauerte es nicht, bis er von der Schulklingel aufgeweckt wurde. Zu Hause angekommen, schlich Woomòn unbemerkt aus der Schultasche heraus. Schnell rannte er zum Schrank im Keller. Vor langer Zeit hatte Woomòn einmal einen Geheimeingang gemacht. Es dauerte leider ein bisschen, aber er schaffte es. Woomòn ging zum Mantel, und kroch in die Jackentasche. Das war die Geschichte des kleines Monsters Woomòn.