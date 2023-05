Klub der jungen Geschichten Wunderlicht Julia Albisser, Hergiswil bei Willisau, Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Den das war meine Tat Aufgabe, die mir Feli meine Kollegin gestellt hat. Feli blieb aber oben in meinem Zimmer, denn sie hatte selbst zu viel Angst. Es war nämlich 03:00 nachts. Ich öffnete den Schrank und sah eine Taschenlampe, die auf mysteriöse Art und Weise leuchtete. Ich packte die Taschenlampe und lief wieder in mein Zimmer, in dem Feli schon auf mich wartete. Wir spielten weiter, bis es heller wurde im Zimmer. Wir blickten aus dem Fenster und stellten fest, dass wir die ganze Nacht durchgemacht hatten. Eine Woche später haben wir uns etwa um 08:00 abends im Park getroffen und abgemacht, dass wir heute die Taschenlampe testen. Als wir im Park angekommen waren, schalteten wir die Taschenlampe ein. Danach sah ich Feli davonrennen und hörte sie rufen: «hey Jule hier ist eine Schaukel komm auch». Ich rannte ihr hinterher. Die Taschenlampe fiel mir aus der Hand in eine Pfütze von gestern. «Feli komm ich sehe nichts mehr». Feli rannte zurück «FEUER!» schrie sie «FEUER!», wir sahen, wie die Taschenlampe Funken spuckte und schlussendlich einen lauten Knall ertönte. Wolken tauchten auf und wir konnten nichts mehr sehen, doch plötzlich schossen wir in die Tiefe durch eine Art Portal oder so? «AUA», rief ich und Feli im Chor. Wir sind wortwörtlich «in ein Meeting geplatzt. Doch alles war so anders. Wir waren grösser als sonst Feli und ich hatten nicht mehr die rosa Freundschaftssterne in dem Harren und wir waren anders gekleidet. Ich fragte Feli: «kann es sein das wir in die Zukunft geraten sind»? «Ja das ist gut möglich», sagte eine fremde Stimme. Wir drehte uns den Menschen zu, die um uns herumsassen, «welches Jahr habt ihr hier», fragte ich verwirrt? «2043, ihr etwa nicht?! und jetzt verpisst euch»! Wir sprangen vom Pult und schlenderten durch den Gang, Richtung Ausgang. Wir wollten ein Taxi rufen, aber heutzutage sahen Taxis aus wie die «alten» Limousinen und man konnte es nur mit dem neusten Appel Model erreichen nämlich mit dem iPhone 215, das wir aber leider nicht besassen. Dann beschlossen wir die Strasse runter zu laufen, um irgendein Schlafplatz zu suchen der nicht grad ein Vermögen kostete den wir hatten nur je 10Fr. dabei. Nach einem 3h, erfolglosen Marsch entschieden wir uns unter der Brücke zu schlafen. Da trafen wir meine Mama an. «Guten Tag frau Leinen», sagte Feli. «Können sie uns den weg zum Bahnhof zeigen»? «Ja, gerne», antwortete Mama. Vorbei an ein paar Rauchenden bis zu Leuten mit Waffen in den Händen eins kann ich euch sagen, da waren schon furchterregende Gestalten darunter. Wir verabschiedeten uns von Mama und stiegen in den Zug Richtung Willisau, dort stiegen wir aus und machten uns auf den Weg zum alten Park. Da wo heute das neue Bundeshaus steht. Wir schlichen uns durch die Lüftungsschächte: Stock 3, Gang 2, Zimmer 9, denn in dem Raum begann die Zeitreise. Als wir ankamen sassen diese edlen Herren nicht mehr da, wahrscheinlich sind sie mit ihrem fliegenden Auto zum Fenster rausgeflogen. Wir sahen an die Decke und entdeckten das Portal. Wir hüpften so fest wir konnten doch die Decke war zu hoch. «Mit einer Räuberleiter könnte es uns gelingen». «Aber Feli, dann steckt mindestens einer von uns hier fest». «Nicht schlimm, dann bleib ich hier, wenn du mich ab und zu mal besuchen kommst».

Ich habe Feli mindestens 1mal in der Woche besucht und als ich dann auch älter war sahen wir uns dann wieder jeden Tag.