Klub der jungen Geschichten Wunderworld Michelle Schönbächler, Siebnen, 4.Klasse

Ich ging in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das passierte alles in meinem Traum. Also glaubten wir zumindest. Aber mal von vorne. Wir heissen Luca und Michelle und wir sind 10 Jahre alt. Wir gingen in den Keller, dort stand wirklich ein alter Schrank. Der Schrank ist bestimmt so alt wie mein Urgrossvater. „Wollen wir reinschauen?“ fragte Luca. „Ja, warum nicht?“, antwortete Michelle. „An der Schrankwand ist ein Portal, das führt in eine andere Dimension namens Wunderworld und ich bin eine Banane namens Fred. Ich bin statt gelb grün. Ich lebe in der Welt hinter dem Schrank.“, hörten wir es aus dem Schrank sagen. Wir gingen dann einfach hinein, ohne zu überlegen. Als wir dann da drin waren, war alles anders. Das kann man gar nicht glauben. Es gab nämlich sehr viele Bananen, aber die waren nicht grün wie Fred sondern gelb. Fred nahm uns in sein Versteck und da sagte: „Die gelben Bananen sind gefährlich, sie tun vielleicht so, als wären sie nett, aber fällt nich darauf ein“. „Wir werden es uns merken“, antworteten wir. Wir gingen wieder in unsere Dimension zum Schlafen. Am nächsten morgen ass ich Frühstück und dann kam auch schon wieder Luca zu meinem Haus. Wir gingen wieder in die andere Dimension, aber da kam eine gelbe Banane und sagte: „Der Fred will nur das er wieder zum Menschen werden kann, also glaubt mir okay?“. „Okay“, antworteten wir. Als ich und Luca in der Wunderworld Dimension herum liefen, sahen wir eine schwarze Tür. Wir gingen rein und das war leider ein grosser Fehler. Denn da kam eine Stimme und die sagte, wenn ihr dieses Rätsel nicht lösen könnt, werdet ihr zu einer grünen Banane und man kann euch nur retten, wenn ein Mensch euch umarmt. Wir rätselten los. „Nein das muss da hin“. „Okay“, sagte ich. „Ihr habt noch 10 Minuten Zeit“, hörten wir. Wir beeilten uns. „So jetzt sind wir fertig“ sagten wir, als wir das Rätsel beendet hatten. Dann wachten wir auf dem Keller Boden auf und wollten wieder in die Dimension rein. Doch die gab es nicht mehr. Wir wussten nicht, ob wir es geträumt haben oder nicht. Wir rannten zu meinen Eltern und fragten: „Mama Papa wart ihr auch schon in der Wunderworld Dimension?“. „Ja“, antwortete meine Mama. Mein Papa wusste aber nichts davon. Mama erzählt uns davon, dass ihr bester Freund dort gefangen war. Ich fragte: „Wie heisst er den?“. „Fred“, antwortet meine Mutter. Ich sagte: „Wir sahen ihn und haben ihn im Stich gelassen“…