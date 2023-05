Klub der jungen Geschichten Zauberwald in Gefahr Amadea Fuchs, Zug, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete die Schranktür, ich sah nur pure Finsternis. Ich ging in mein Zimmer und holte meine Lieblingsschokolade. Ich liebe Schokolade mit Nüssen. Ich ging nochmals in den Keller und stieg in den Schrank, dann gab es ein Riesenknall. PANG!!! Als ich zu mir kam, schaute ich mich um. Ich war in einem geheimnisvollen Wald. Übrigens, ich heisse Lisa. Ich bin 11 Jahre alt. Nun bin ich in diesem geheimnisvollen Wald. Ich gehe ein paar Schritte. Plötzlich höre ich eine piepsende und traurige Stimme. Sie kommt von oben. Ich schaue hoch, ich sehe ein kleines Eichhörnchen. Ich spreche es an, obwohl ich weiss, dass Tiere nicht sprechen können. «Was ist los?» frage ich. Zu meiner Überraschung sagt es «ich bin traurig, Weil ich nichts zum Essen habe.» Ich hole meine Schokolade raus und gib ihm ein Stück. Das Eichhörnchen verputze es mit einem Stück. Dann sagte das es «mmm wie lecker! Hast du mehr davon?»

Es springt auf meine Schulter und nimmt sich noch ein Stück. Ich sage «Ich kann dir helfen einen neuen Vorrat zu finden». Das Eichhörnchen fragt «Ehrlich?» Dann sage ich «Du kannst bei mir bleiben.» «Wirklich?» fragte das Eichhörnchen. «Ja!» sage ich. «Dann bleibe ich bei dir», sagt das Eichhörnchen überglücklich. Wir laufen durch den Wald. Da hören wir ein tiefes Brummen. Wir gehen noch ein paar Schritte weiter. Da sehen wir, von wo das Brummen herkommt. Es war ein grosser Drache. Das Eichhörnchen versteckte sich hinter mir. Der Drache sagt «oh! Ich habe sie endlich gefunden meine Majestät. Ich habe den Auftrag dich zu finden Lisa» «von wo kennst du mich? Und warum Majestät?»

Der Drache antwortete «Jeder kennt dich hier, du bist das verschollene Element Wasser. Du bist einer der Herrscherinnen des Landes. Die anderen haben mich geschickt dich zu ihnen zu bringen. Sie brauchen deine Hilfe.» «Warum brauchen sie meine Hilfe?» frage ich. «Das kann ich nicht sagen. Ihr müsst auf meinem Rücken steigen und ich bringe euch dahin.» sagt der Drache. Dann steigen wir auf seinen Rücken. Der Flug ging nicht sehr lange. Nach 5 Minuten sind wir da. Einer der Mädchen spricht mich an «Endlich bist du da Lisa. Wir brauchen deine Hilfe. Der Zauber Mangnos hat bei deiner Abwesenheit das ganze Wasser hergezaubert jetzt will er das ganze Universum beherrschen.» Da sagt ein anderes Mädchen «Da ist dein Kraftstein. Mit dem Stein kriegst du deine Kräfte.» Plötzlich kommt der Zauberer hergezaubert. Er nimmt alle Mädchen mit ausser Lisa. Jetzt muss ich allein gegen den Zauberer kämpfen. Ich steige auf dem Rücken des Drachens und fliege direkt los zum Haus des Zauberers. Ich sehe das die Anderen Mädchen in einem Käfig eingefangen sind. Der Zauberer legte die Kraftsteine in ein Amulett. Er drehte sich zu mir und sagt «Ah! Du bist auch da, dann muss ich nur noch dich zerstören und dann kann ich nicht nur über das Land, sondern um das ganze Universum Herrschen.» Ich sehe ein Fläschchen mit angeblichen Unsichtbarkeitstrank. Ich nimm es und trink alles leer. Ich schaue an mir herunter und sehe gar nichts. Der Zauberer schaut verwirrt. Direkt schnappe ich mir das Amulett. Ich spüre die Energie in meinem Körper. Wir haben einen sehr harten Kampf aber am Schluss gibt der Zauberer auf. Ich fiel viel zu erschöpft auf den Boden. Die anderen Mädchen sind aus dem Käfig entkommen und verbannen den Zauberer und heilen meine Wunden. Ich lebe nun für immer im Zauberwald. Meine Familie kommt mich durch den Schrank besuchen.