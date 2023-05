Klub der jungen Geschichten Zeitreisen-Geheimnis Felipa Bärtschi, Steinhausen, 2. Sek.

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich trat vorsichtig näher. Als ich nur noch wenige Schritte vom Wandschrank entfernt war, raschelte es aus dem Inneren. Ich erschrak, wagte es aber dennoch, bis direkt vor den Schrank zu treten. Ich öffnete die Tür.

Aber jetzt von vorne. An diesem Abend war ich mit meiner grossen Schwester allein zuhause, da unsere Eltern ein Konzert besuchten. Es verging eine kalte Gewitternacht. Uns war langweilig und deshalb begannen wir, uns gegenseitig verschiedene Challenges zu stellen. Am Anfang stellten wir uns noch ganz einfache Aufgaben, doch mit der Zeit wurden auch diese langweilig. Wir wollten mehr Action haben. Da kam meine Schwester auf die Idee, dass die nächste Challenge für mich sei, in den Keller vom verlassenen Haus, welches vor vielen Jahren meinen Urgrosseltern gehört hatte, zu gehen. So leichtsinnig wie ich mich benahm, lief ich los.

So stand ich jetzt also vor dem Wandschrank im Keller des verlassenen Hauses. So öffnete ich also die Tür. Ich hätte mit Vielem gerechnet, zum Beispiel, dass sich drin eine Maus befand, aber nicht, dass der Schrank leer sein wird. Mich überkam der Impuls, wieder zu verschwinden, ich hatte die Aufgabe ja schliesslich ausgeführt. Doch meine Neugier siegte. Ich wollte wissen, was sich in dem Schrank befand. Ich tastete vorsichtig den Boden und die Wände des Schrankes ab. An einer Stelle der Wand konnte ich einfach so hindurchgreifen. Die Wand fühlte sich wie Luft an. Ich wollte wissen, was sich dahinter verbarg, und überlegte nicht wirklich viel, als ich hindurch kletterte. Diese Stelle war etwa so gross, dass ich gerade so hindurch passte. Auf der anderen Seite des Schrankes befand sich ein grosser, weisser Raum. Ich schaute mich um. An den Wänden und auch der Decke standen überall Zahlen und Bilder. Die meisten Bilder sahen sehr alt aus, es gab aber auch ein paar neuere. Als ich näher an die Bilder herantrat, sah ich, dass sie, nicht wie ich zuerst gedacht hatte, auf Leinwänden gemalt, sondern dass alle Wände voller modernen Bildschirmen waren. Als ich die Zahlen genauer betrachtete, sah ich, dass es nicht irgendwelche Zahlen waren, sondern Daten und die Bilder gehörten wahrscheinlich zu den Daten. Ich trat bis ganz an den Bildschirm und schaute die verschiedenen Bilder an. Auf den meisten Bildern war irgendein Haus oder eine Landschaft zu sehen. Auf ganz wenigen auch Menschen. Als ich genauer hinsah, erkannte ich einige der Personen. Ich wusste nicht wo, aber ich wusste, dass ich sie schon einmal gesehen hatte. Da erkannte ich es: Auf dem einen Bild waren definitiv meine Urgrosseltern! Das Bild musste schon mindestens 100 Jahre alt sein! Ich trat ganz nah an das Bild heran und tippte mit dem Zeigefinger auf die Abbildung meiner Urgrossoma. Da wurde alles schwarz um mich herum und als ich einen Moment später wieder die Augen öffnete, sah ich das genau gleiche Bild wie eben vor mir, nur dass ich mich auf einmal in dem Bild befand. Ich erschrak und wollte sofort zurück nach Hause, da sahen meine Urgrosseltern mich. Sie kamen auf mich zu und sprachen mich an: „Hallo Sally! Bist du nun auch endlich sechzehn Jahre alt geworden?“ Ich war völlig baff. „Wie… Was… Was soll das?“ stotterte ich, „Woher kennt ihr meinen Namen und wieso sollte ich sechzehn Jahre alt sein?“ Meine Urgrosseltern schauten sich verwirrt an. „Naja, man wird mit sechzehn in die ganze Zeitreisen Sache eingeweiht und du stehst vor uns! Das heisst du musst sechzehn sein.“ Jetzt war ich nur noch mehr verwirrt. Was meinten sie mit „Zeitreisen Sache“ und was hatten sie die ganze Zeit mit diesen sechzehn Jahren? Ich war gerade mal dreizehn! Aber bevor ich noch etwas Weiteres fragen konnte, wurde wieder alles schwarz.

Da stand ich wieder vor dem Schrank im Keller meiner Urgrosseltern und wusste nicht, ob ich jetzt verrückt werde oder ob das alles wirklich passiert war. Ich atmete ein paar Mal ruhig durch. Als ich mich wieder beruhigt hatte, stand plötzlich meine Schwester vor mir. „Ich habe doch gesagt du sollst nur oben bleiben und nicht in den Keller gehen!“, schnauzte sie mich an. „Warst du im Schrank?“, fragte sie weiter. „Ja, war ich, wieso?“, ich war genervt, dass sie mich einfach ohne Grund anschnauzte. Da wurde sie nervös: „Was hast du alles gesehen? Was weisst du alles?“ Ich wusste nicht, ob sie mir glauben würde, aber ich erzählte ihr alles, was ich in der letzten halben Stunde gesehen und erlebt hatte. „Oh Mann! Mama und Papa werden uns umbringen, wenn sie das Erfahren! Du hättest erst, wenn du sechzehn Jahre alt bist, davon erfahren sollen, genau wie alle anderen in unserer Familie vor dir.“, entgegnete sie als ich fertig war. Ich war nun noch verwirrter: „Was denn erfahren?“ Meine Schwester beantwortete widerwillig meine Fragen: „Also, es ist so: Unsere Familie ist schon seit Jahren im Besitz einer Zeitreisemaschine, mit welcher man so weit in die Vergangenheit reisen kann, wie es die Maschine gibt. Was dementsprechend ca. 1500 Jahre wäre. Zwei Erfinder unserer Familie werden in Zukunft eine solche Maschine erfunden haben und ins Jahr 512 bringen, beziehungsweise gebracht haben, um unserer Familie das Zeitreisen zu ermöglichen. Allerdings haben sie beschlossen, dass das Zeitreisen erst ab sechzehn Jahren erlaubt ist. Und du bist unerlaubterweise jetzt schon in die Vergangenheit gereist, ohne richtige Vorbereitung! Du darfst das auf keinen Fall unseren Eltern sagen, verstanden?“

Und tatsächlich haben unsere Eltern nie von dem kleinen Ausflug in die Vergangenheit erfahren und meine Schwester ging extra nochmals zu meinen Urgrosseltern, um auch ihnen die ganze Geschichte zu erzählen.

Heute ist nun endlich mein sechzehnter Geburtstag und ich kann es kaum erwarten, nun das erste Mal offiziell in die Vergangenheit zu reisen und alles über das Zeitreisen zu erfahren.