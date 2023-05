Klub der jungen Geschichten Zerstörung der Zeit Flavia Gander, Beckenried, 2. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam trat ich zur Tür die sich quietschend öffnete. Ich steckte mein Kopf hinein und sah zum Boden des Schrankes. Dort unten sah ich eine kleine Welt die überraschend echt aus sah. Als ich genauer hinsah, konnte ich zwischen den Bäumen etwas Rascheln sehen. Da erkannte ich das es Dinosaurier waren. Plötzlich lief alles in Zeitraffer vor meinen Augen ab. Der Meteorit, der einschlug und alles vernichtete, die Natur, die sich neu bildete und das Leben welches neu ent-stand, Menschenleben. Zuerst in Höllen, wenig später in kleinen Hüten, die immer moderner und grösser wurden. Langsam begriff ich, was Loss war. Ich schaute weiter da ich sehen wollte was nun passiert. Menschen auf Pferden mit Rüstungen und grosse prunkvolle Burgen, dies muss das Mit-telalter sein. Es gab Kriege um Kriege und plötzlich wurde alles wieder schneller, die Revolution war vorbei und die Industriezeit startete. Viele grosse Fabriken, die erbaut wurden, aus denen Rauch stieg. Die Menschen waren erschöpft, die Kinder mussten Arbeiten damit sich die Familie essen leisten konnte. Auch zur Schule mussten sie am Abend gehen, obwohl sie müde und erschöpft wa-ren. Wieder ging alles schneller, neue, nein mehr Häuser wurden gebaut. Da! Der Kölner Dom und jetzt der Eifelturm und dort das Empire State Building. Viele grosse Türme wurden gebaut, immer und immer grösser. Da! Der Burj Khalifa. Jetzt muss ich in der Heutigen Zeit angekommen sein, wurde mir bewusst. Es gab viel Chaos auf den Strassen und dann plötzlich war alles wie erloschen. Die Lichter gingen aus und Feuer kam. Fast wie eine Welle überflutete es alles. Das Feuer legte sich und ich wartete. Ich wartete lange und wollte die Türe schliessen da sah ich etwas glänzen. Es be-wegte sich, war dies ein Mensch. Gespannt wartete ich und umso länger ich wartete umso mehr wurde mir bewusst, dass dies der lauf der Erde war. Hiess das also wir würden alle sterben? Ich bekam es mit der Angst zu tun. Da sah ich jedoch wieder hinunter und mir viel der Mund auf. Wie viel Zeit war vergangen? Vor meinen Augen war eine Stadt. Aber nicht einfach eine. Die Häuser waren weiss und aus Glas, wie in all den Filmen. Autos flogen herum und die Leute schienen fröh-lich und sorglos. Ein Lachen schlich sich auf meine Lippen. Und dann wurde es Schwarz, diesmal aber nicht in den Häusern, sondern am Himmel. Keine Menschen waren zu sehen und Schnee kam. Der Schnee kam und hörte nicht mehr auf. Langsam überragte der Schnee Haus für Haus. Mein Lachen verschwand. War das also der Kreislauf der Zeit? Die Menschen bauten, und vernichteten sich zu gleich wieder? Ich wartete in der Hoffnung etwas würde geschehen. Der Schnee schmolz, aber alles blieb still. Ich traute nicht mich zu bewegen, nicht mal zu blinzeln in der Angst ich über-sehe etwas, egal was. Aber alles blieb ruhig. «Essen», ich schreckte hoch. Es gab Abendessen, ich schloss den Schrank, ging die Treppe hoch und zog die Tür hinter mir zu.