Klub der jungen Geschichten Zu dritt in der Wildnis Maun Haist, Buttisholz, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Als Kylian und seine zwei Brüder Kevin und Nils ein paar Sandwiches in die Papiertüte packten, ging der Alarm los. Wir rannten aus dem Tankstellenshop und sahen schon die blauen Sirenen der Polizei. Kevin machte sich fast in die Hose, doch Nils – der Älteste der drei – rief ihnen zu:» Kommt mit zum alten Pickup des Tankstellenabwarts!» Die drei rannten zum Pickup. Er hatte nicht mehr viel Treibstoff, aber noch genug für ein paar hundert Meter. Sie stiegen ein und starteten das Auto. So schnell sie konnten, fuhren sie zum nächsten Wald. Doch der Pickup war einfach zu langsam. Daher fuhren sie mit dem Geländewagen einfach den Hang hinunter. So entkamen sie der Polizei mit ihren nicht geländetauglichen Polizeiwagen. Sie fuhren in den nächstbesten Wald und bauten sich aus Holz etwas, was ein bisschen wie ein Zelt aussah. Dort blieben sie etwa zwei Tage. Doch als sie merkten, dass sie kein Essen mehr hatten, schob Kevin Panik.» Wenn wir nicht bald an Essen kommen, werden wir verhungern!», rief er. Doch Kylian beruhigte ihn:» Wir werden sicher noch ein paar Beeren oder so finden.»

Plötzlich hörten sie Stimmen. Sie hüpften in einen Busch und schauten auf die danebenliegende Lichtung. Dort liefen zwei Menschen umher und gingen gerade auf die Bärenhöhle zu, die Sie am letzten Tag entdeckt hatten. » Wir müssen», flüsterte Kevin Kylian ins Ohr, » doch etwas unternehmen!» ,, Ja, das werden wir auch. Aber wir müssen abwarten.» Sagte Kylian. Doch er merkte, dass es ernster war als, es aussah. Die drei sprangen aus dem Gebüsch. Doch was dann geschah, konnte niemand erahnen. Denn diese zwei Menschen waren niemand anderes als ihre Eltern. Die fünf standen sich etwa eine Minute schweigend gegenüber. Der erste, der etwas sagte, war der Vater. «Kylian, Kevin, Nils! Wo wart ihr die ganze Zeit?», fragte er, «Wir suchen euch schon seit drei Wochen!» » Wir waren die ganze Zeit hier», sagte Kylian. Da die Familie jetzt wieder vereint war, gingen sie mit ihren Eltern nach Hause.