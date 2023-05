Klub der jungen Geschichten Zu früh gefreut Imana Rösch, Horw, 1. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher.

Beef und ich standen jetzt mitten im Flur des Casinos, neben uns lagen zwei bewusstlose Wachmänner gefesselt. Wir waren voller Schweiss und hatten einen Sack voller Geldbündel und Jetons mit uns. Als wir die Schritte der Wächter und von Rubius Garner hörten, wussten wir, dass wir uns zu früh gefreut hatten. «Schnell Boss, was machen wir? Sie kommen!», hörte ich Beef verzweifelt schreien. Doch es war zu spät. Ein Schuss ertönte und ich hörte Beef schmerzvoll schreien. Unsere Augen trafen sich und alles wurde schwarz.

Als ich aufwachte, lag ich gefesselt neben Beef, meinem besten Freund, den ich schon aus dem Kindergarten kannte. Er war immer noch bewusstlos. Ich schaute in sein Gesicht und ich sah darin noch die Trauer der Niederlage. Ich wusste noch ganz genau, als Beef und ich zusammen mit Legofiguren Verbrechen nachspielten. Unsere Väter waren beide weg, tot oder so, niemand wusste es genau. Unsere Mütter aber waren gefürchtete und schlimme Verbrecherinnen, die man auf der ganzen Welt suchte. Dauernd mussten wir umziehen, aber unsere Mütter trennten uns nie und waren immer für uns da.

Doch eines Tages kamen sie nicht mehr zurück. Später am selben Tag klopfte es an unsere Tür und Polizisten kamen herein. Sie versuchten uns zu erklären, dass unsere Mütter festgenommen und zum Tode verurteilt wurden. Wir waren beide noch klein und verstanden es noch nicht, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich wusste, dass es nichts Gutes bedeutete, als die Männer uns mitnahmen. Ich erinnere mich nur noch an Dinos, die über meinem Kopf schwebten und schöne Musik machten. Immer, wenn ich – später in meinem Leben - versagte, dachte ich an meine Mama und sagte mir, dass ich nicht trauriger über dieses Versagen sein kann als über den Verlust von ihr. Doch eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken.

Es war die Stimme vom Casino-Besitzer Rubius Garner. Ich schaute auf und bemerkte, dass Beef inzwischen auch wieder bei Bewusstsein war. «Ihr seid zwei Versager! So einen schlechten Raubüberfall wie diesen habe ich noch nie erlebt!», sagte Rubius Garner. Doch ich hatte nicht die Kraft, ihm zuzuhören. «Ihr seid noch schlechter als eure Mütter!» Beef und ich erhoben ruckartig den Kopf. «Ohh ja, eure Mütter versuchten, mein Casino auszurauben und begannen denselben Fehler wie ihr, bevor ich sie dann erschoss!». Ich konnte meinen Ohren nicht trauen, vielleicht auch nur deshalb, weil ich es nicht glauben wollte. Beef schrie auf: «Du… du...», doch Rubius unterbrach ihn. «Ja, ich tötete eure Mütter!». Ich konnte und wollte es einfach nicht glauben, aber ich musste ihn fragen, warum er uns dann nicht tötete. «Darum kann sich die Polizei kümmern. Noch mehr Probleme mit der Polizei wegen Mord kann ich nicht gebrauchen.»

Die Zeit kam mir vor wie Stunden. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam die Polizei endlich an und nahm uns mit. Sie beschlagnahmten noch schnell das Geld und mussten sich noch das Gemotze von Rubius Garner anhören. Im Auto war es heiss und dreckig. Geschätzte 15 Minuten später blieb unser Auto stehen und wir wurden rausgeführt. Doch das Haus sah nicht aus wie ein Gefängnis oder ein Polizeihaus, es war ein normales Familienhaus.

Als Beef und ich ausstiegen, kam ein Polizist auf uns zu und nahm uns die Handschellen ab. Er reichte uns die Hand und ich klatschte ein. Wir hatten es geschafft, man hatte unsere Bande tatsächlich für echte Polizisten gehalten. Das war der beste Raubüberfall der Geschichte!