Klub der jungen Geschichten Zu sicher, aber es ging doch noch alles gut Nora Birrer, Neudorf, 5. Primar B

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Es startete alles bei Will dem 13 Jährigen Junge der am Nachmittag über das Funkgerät mit all seinen Freunde funkte. «Hey … hallo seit ihr da? Leute?» Plötzlich ruft eine laute Stimme «Jaaa… ich komme gleich» ruft Sophie mürrisch in das Funkgerät. «Hey Will» flüstert Elenda leise in das Funkgerät. « Wo ist Sophie?» «Hier bin ich, sorry musste noch schnell meinem blöden, prolligen Bruder Billy helfen!» «Oh, ich kann nichts dazu mitteilen, nur noch das du recht hast!» bestätigte Elenda. Alle lachen und danach murmelte Will «Also ich wollte fragen, ob ihr Lust habt mit dem Fahrrad in den Düsterwald zu gehen?» Nur zum klarstellen, den Düsterwald nennt man nur so! Auf ein Wimpernschlag rufen die Mädchen strahlend «Ja!» in das Funkgerät. Auf dem Weg zum Düsterwald mit dem Fahrrad erzählen sie, sich Witze und lachten bis der Bauch anfing zu schmerzen. «Hey wir sind da» brüllt Will herzrasend. Sofort werfen sie die Fahrräder an den Boden und rennen zum Eingangstor vom Düsterwald. Elenda überholt mal wieder die beiden. «War ja klar…» schnaufte Will laut. «Kommt lasst uns doch über die Baumstämme hüpfen, das gibt mir immer so ein kribbeln im Bauch.» Elenda und Will nickten und schon sind sie fort. «Uhmm hey Leute! Ich glaube ich hab hier was gefunden» wisperte Sophie ängstlich. Elenda und Will sind ganz still und plötzlich fragt Will «Sieht es denn aus wie ein Käfer, oder ist es ein toter Vogel?» «Nein, ganz und gar nicht! Hmmm mir fällt nichts mehr ein.» «Villeicht ja eine Spinne, ein todes grosser Frosch!» «Nein wirklich ganz und gar nicht» murmelte Sophie. « Ok mir reichts, ich komme jetzt mal nachschauen. Das kann ja nichts schlimmes sein.» «Nein … mach das mal lieber nicht!» «Warum nicht?» kündigte Elenda mutig und stolz an. «Weil ich echt nicht möchte, dass du später nicht auch noch eine Vergiftung hast, weil dieses ding sehr giftig aussieht, auch sehr abscheusslich!» Elenda und Will dachten das, dieses ding nicht so schlimm ist. Also fragt Will beängstigent «Wie… wie sieht dieses Ding denn aus? Naja es hat solche schwarz, orange Augen und so abnormale Haut. So komische Beine, mit viel Schleim und Haut.» Die anderen, beiden waren erstaunt, doch gleichzeitig hatten sie beide einen grossen Schrecken im Gesicht. Elenda blinzelt über den Baumstamm und sieht etwas Unglaubliches! Sie hat ein grossen Schreck im Gesicht. « Ich glaube ich weiss was es ist. Es ist ein Schleimfrosch! Nimm ihn mal in die Hand. Er wird dir nichts tun» berichtet Elenda. «Sorry aber spinnst du? Ich meine der ist sicher giftig, so wie der aussieht!» Will nickte, teilte aber nichts dazu. Er stampft 3 Schritte nach vorne und betrachtete dieses Ding. Doch es war schon zu spät. Elenda nimmt dieses Ding in die Hand und berichtet «Schaut, es ist nichts schlimmes» und dann plötzlich klappten ihre Augen langsam zu und sie stolperte an den Boden. Sophie und Will hatten kein Handy und hatten sehr Angst. Sie wussten auch nicht was sie jetzt machen sollen. «Elenda hat doch ein Handy dabei. Ich bin mir sicher wir dürfen es nehmen!» Elenda konnte immer wieder die Augen aufmachen und auf einem Blick waren sie im Krankenhaus. «Wo …wo bin ich, was ist passiert? Es war ein giftiger Frosch, aber es ist jetzt alles wieder gut. Du hast nur sehr schlecht darauf reagiert» berichtete die Krankenschwester. Elenda weinte leise, nicht so wie ihre Mutter die fast ein See erschaffen könnte. «Alles ist jetzt gut, alles gut! Hey Sophie, Will, Mom kommt her!» Sie drückt alle 3 fest in die Arme und sie kicherten alle. 5 Tage später durfte Elenda schon wieder aus dem Krankenhaus und sie hatten da schon wieder etwas geplant bei dem sie sehr sicher sind das nichts schiefgehen kann, naja wir werden ja sehen.