Klub der jungen Geschichten Zu sicher… Nael Bodenmann, Adligenswil, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Das Wasser lief mir kalt über den Rücken. Ich stieg aus der Dusche und zog die schwarze Jeans mit dem passenden Pullover über meinen jetzt trockenen Körper. Auf meinem Handy ploppte eine Nachricht auf. Ich wusste sofort, dass es um meine Arbeit ging und ich heute wieder jemanden mit Kyle umbringen würde, doch so einfach wie sonst sollte es wohl nicht werden.

Als es bereits dunkel war, fuhren wir mit Kyles Auto durch die einsamen Strassen. Im Auto war es leise, wir beide sprachen nicht miteinander. Das Einzige, was zu hören war, waren die Motorengeräusche. Wir waren jedoch nicht nervös, denn wir erledigten diese Art Job sehr oft und bis anhin war noch nie etwas schiefgelaufen. Wir waren das perfekte Team - ich wusste, wie Kyle tickte und er wie ich. Wir vertrauten uns zu 100 Prozent meistens zu fest.

In der Nachricht stand, dass es sich um einen Mann handle, der mehrere Kinder geschlagen und sogar versuchte hatte, sie zu entführen.

Wir fühlen uns nicht schlecht, wenn wir die Menschen umbrachten. Wir brachten ja nur die Bösen um, die die es verdient hatten.

Als wir bei der Adresse ankamen, an der ER wohnte, beobachteten Kyle und ich zuerst stumm für einige Minuten das Haus. Es war ein alleinstehendes Haus, welches von aussen wie ein normales Einfamilienhaus aussah. Ich schaute zu Kyle rüber. Wir sahen uns für mehrere Minuten in die Augen und wir wussten genau, wie der Plan ablaufen sollte. Hineingehen, umbringen und wieder ohne Spuren verschwinden.

Ich stiess die Autotür des schwarzen BMWs auf und stieg gleichzeitig wie Kyle aus. Der eisige Wind blies mir um die Ohren, denn es war eine kalte Herbstnacht. Zusammen liefen wir mit schnellen Schritten auf das alleinstehende Haus zu und suchten ein Weg, um reinzukommen. Im Haus brannte flackerndes Licht. Es sah so aus, als ob jemand zu Hause war. Kyle stupste mich an und zeigte auf das offene Kellerfenster. Wir machten uns auf den Weg und stiessen das Fenster auf. Ein Blick rein zeigte deutlich ein Keller, jedoch kein normaler.

Kyle quetschte sich durch die kleine Öffnung und ich folgte ihm blitzschnell. Es sah aus wie ein Gefängnis, wahrscheinlich für die Kinder, die er entführen wollte. Wir sahen uns angeekelt an. Im nächsten Moment hörten wir Schritte. Schnell versteckten wir uns hinter der Tür. Ich spürte hinter mir Kyles warmen Atem. Die Schritte wurden immer leiser und erst als sie gar nicht mehr zu hören waren, merkte ich, dass ich die Luft anhielt.

Kyle öffnete die Tür leise. Das Einzige, was wir erblickten, war eine Treppe nach oben. Zusammen folgten wir der Treppe in den oberen Stock. Kyle drückte die Tür oben an der Treppe auf und ich folgte ihm.

Kyle stoppte abrupt. Verwirrt sah ich mich um. Ich erblickte jedoch bloss ein grosses Wohnzimmer mit Kamin, Fernseher, sowie ein Sofa. Kyles Blick war starr auf das Bild über dem Kamin gerichtet. Es zeigte den Mann, den wir umbringen sollten. Als er meinen fragenden Blick bemerkte, meinte er nur: „mein Bruder“.

Ich erinnerte mich daran, wie er mir einmal von seinem Bruder erzählt hatte und dass sie keinen Kontakt mehr hätten, da er verrückt war. Als ich Schritte hinter uns hörte, war es längst zu spät. Sein Bruder packte Kyle und würgte ihn, dabei zielte er mit seiner Pistole auf mich. Ich war wie erstarrt, vernahm aber gleichzeitig, wie er sagte: „Hallo, mein kleiner Bruder“. Unmittelbar danach hörte ich einen lauten Knall, den ich am ganzen Körper spürte…..