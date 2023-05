Klub der jungen Geschichten Zu sicher Alina Müller, Steinhausen, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Es war ein schönes Tag bei den Meyers, als plötzlich eine dunkle Wolke über den Himmel kommt.

Die Mutter schlägt vor, dass sie lieber rein gehen. Die zwei Kinder Lars und Luca wollen aber nicht rein. Die Mutter erklärt ihnen, dass es gefährlich werden kann, wenn man bei Gewitter draussen bliebt. Lars und Luca wollen trotzdem wieder raus. Luca schlägt vor, dass sie sich raus schleichen können. Lars ist sich sicher, dass ihnen nichts passiert. Es gibt so viele Menschen auf der Welt und es kann nicht sein, dass genau ihnen etwas passiert. Denken sie jedenfalls. Sie stehen schon vor der Haustüre, als es plötzlich doch sehr fest blitzt. Luca will trotzdem noch raus. Doch Lars wird es mulmig.

Sie laufen und laufen. Irgendeinmal sind sie an einem sehr dunklen Ort. Lars hat sehr Angst vor der Dunkelheit. Darum hatte er noch viel mehr Angst. Es wurde immer dunkler und dunkler. Lars krachte zusammen, weil er so Angst bekommen hat. Luca hat so Panik bekommen, dass er sich hinsetzen muss. Doch … er setzt sich unter einen Baum. Er hat das total vergessen, dass man bei Gewitter nicht unter einen Baum stehen oder sitzen soll. Dann will er wieder aufstehen, doch genau in dem Moment schlägt ein Blitz in den Baum ein und trofft Luca.

„Schatz, wie geht es dir?“, fragt die Mutter von Luca. Luca fragt zurück: „Wo bin ich? Ich fühle mein Gesicht nicht mehr.“ Die Mutter schaut Luca an. Sie hofft, dass es ihm bald wieder gut geht. Nach drei Tagen kann Luca wieder nach Hause. Ihm ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Er fühlt auch sein Gesicht wieder. Was er aber genau hatte, weiss er nicht. Er sieht auch Lars wieder. Lars erklärt ihm: Ich bin zuhause aufgewacht. Mama hat gesagt, dass sie uns gesucht hat. Mich hat sie nachhause genommen und ich bin nach ungefähr zehn Minuten wieder aufgewacht. Dich musste sie aber ins Krankenhaus bringen, weil sie nicht wusste, was du hast.“ Die Familie Meyer ist froh, dass alle wieder einigermassen heil sind. Lars und Luca haben gelernt, dass man bei Gewitter besser nicht raus soll. Also darum passt auf euch auf.