Unihockey – Herren 1. Liga Zuger Highlands holt sich drei Punkte gegen Unihockey Schüpbach Sieg für Zuger Highlands: Gegen Unihockey Schüpbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:4.

Marcel Hofer eröffnete in der 19. Minute das Skore, als er für Unihockey Schüpbach das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Schüpbach stellte Gregory Sterchi in Minute 21 her. Joel Hess sorgte in der 35. Minute für Zuger Highlands für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Daniel Meier glich in der 36. Minute für Zuger Highlands aus. Es hiess 2:2. Tobias Iten schoss Zuger Highlands in der 38. Minute zur 3:2-Führung. Gleichstand stellte Marcel Hofer durch seinen Treffer für Unihockey Schüpbach in der 38. Minute her.

Das Tor von Daniel Uhr in der 41. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Zuger Highlands. Erneut Marcel Hofer glich in der 43. Minute für Unihockey Schüpbach aus. Es hiess 4:4. In der Verlängerung entschied Zuger Highlands das Spiel für sich. Sandro Niederberger traf in der 67. Minute zum 5:4.

Marcel Hofer mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Joel Hess mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Reto Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel wird Marcel Hofer mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Fabio Stettler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sandro Niederberger zum besten Spieler von Zuger Highlands gekürt. Bei Unihockey Schüpbach wurde diese Ehre Marcel Hofer zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Zuger Highlands von Rang 10 auf 9. Das Team hat 23 Punkte. Zuger Highlands tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Olten Zofingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.30 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Unihockey Schüpbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat 28 Punkte. Unihockey Schüpbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 8). Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (16.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

