Unihockey – Herren 1. Liga Zuger Highlands mit Sieg gegen TSV Unihockey Deitingen Sieg für Zuger Highlands: Gegen TSV Unihockey Deitingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Matthias Flury für TSV Unihockey Deitingen. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Thomas Bieber erhöhte in der 21. Minute zur 2:0-Führung für TSV Unihockey Deitingen. Der Anschlusstreffer für Zuger Highlands zum 1:2 kam in der 22. Minute. Verantwortlich dafür war Raphael Winet.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für TSV Unihockey Deitingen stellte Lukas Galli in Minute 26 her. Dank dem Treffer von Reto Flütsch (35.) Reduzierte sich der Rückstand für Zuger Highlands auf ein Tor (2:3). Tobias Eyer sorgte in der 39. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für TSV Unihockey Deitingen.

Tobias Eyer erzielte nur zwei Minuten später auch das 5:2 für TSV Unihockey Deitingen. Raphael Winet (46. Minute) liess Zuger Highlands auf 3:5 herankommen. Dank dem Treffer von Joel Hess (49.) reduzierte sich der Rückstand für Zuger Highlands auf ein Tor (4:5).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Andri Flütsch für Zuger Highlands erfolgreich war. Der gleiche Andri Flütsch war auch gleich für den Führungstreffer zum 6:5 für Zuger Highlands verantwortlich. Er traf erneut in der 51. Spielminute.

Raphael Winet mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Zuger Highlands: Das Spiel wird Raphael Winet mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Andri Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Tobias Eyer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Lukas Galli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Matthias Flury mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und T. von Burg mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Zuger Highlands auf Rang 11. Das Team hat 16 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Zuger Highlands in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Lions Konolfingen. Die Partie findet am 11. Dezember statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

TSV Unihockey Deitingen rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat 18 Punkte. TSV Unihockey Deitingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Dezember (16.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.