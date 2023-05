Klub der jungen Geschichten Zum Glück Louisa Reichmuth, Luzern, 6. Klasse Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn. Es erschien ein Portal und ich stieg hinein. Es war plötzlich so dunkel, ich konnte nicht mal meine eigene Hand vor meinen Augen sehen. Langsam gewöhnte ich mich an das Licht. Ich konnte sehen, dass ich von schönen grünen Tannen umgeben war. Ein Eichhörnchen sprang von Baum zu Baum und schliesslich landete es vor meinen Füssen. Plötzlich erschien ein Licht in der Luft. Ich spürte den Drang, dem Licht zu folgen. Also folgte ich dem Licht. Es ging nicht lange, da kam ich zu einem grossen Palast. Der Palast war riesig und mit Diamanten jeder Art verziert. Ich sah mich um und fand das Licht nicht mehr. Ich drehte mich um und… PUFF! Da flog es mit wütendem Gesicht vor mir. Ich erschrak. Plötzlich sah ich nur schwarz vor meinen Augen. Ich schnappte nach Luft und machte langsam die Augen auf. Ich nahm langsam die Umgebung war und stellte fest, dass ich in einem grossen Raum im Palast war. Ich sah, wie draussen überall Diamanten funkelten. Eine Liste, die ebenfalls aus Diamanten bestand, lag am Boden. Ich hob sie auf und las. Die Liste trug den Titel «Diese noch eliminieren». Ich las all die Namen, die darauf standen. Ein Name fiel mir besonders auf: Lilly Smith! Das war mein Name!!! Ich erschrak, so dass mir die Liste aus den Händen glitt und lautstark auf den Boden fiel. Dann hörte ich eine sehr überraschend hohe Stimme. Es trat ein Mann hinter einem Vorhang hervor und schaute mich nachdenklich an. «Hallo Lilly, wie geht’s dir? Wie ich sehe, hast du die Liste entdeckt!», sagte er schliesslich. Plötzlich kamen zwei muskulöse Männer von hinten und packten mich am Arm. Ich versuchte mich loszureissen, aber es funktionierte nicht. «Du hast wohl deinen Namen entdeckt,» sagte der Mann genervt. «Du hättest nicht dem Licht folgen sollen!» Da erschien vor ihr eine kleine Fee. «Nun kann ich dich hier erledigen.», sagte der Mann und zog ein Messer hervor und…

Ich erschrak und lag plötzlich hellwach in meinem Bett. «Puh, ich darf vor dem Schlafengehen wirklich keine Krimis mehr schauen.»