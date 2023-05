Klub der jungen Geschichten Zum Glück nicht echt! Lea Zurfluh, Gurtnellen, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wunderte, mich nicht wieso, denn im Schrank waren ja nur alte Kleider und Jacken. Als ich einige Schritte näher auf den Schrank zuging, hörte ich ein Geräusch und es tönte nicht gerade gut. Ich wusste, ich muss rennen, aber es war schon zu spät. Eine komische Gestalt rannte mir hinterher und packte mich an meinem Pullover. „Hei, lass sofort los!“, rief ich, aber die Gestalt hörte einfach nicht auf zu ziehen. Als sie mich schon bis vor den Schrank gezogen hatte, schaute sie mich böse an und dann waren wir auch schon im Schrank drin. Dann sagte sie zu mir: „Du bist mein nächstes Opfer.“ „Ähm was bin ich?“ „Mein nächstes Opfer, du Tollpatsch.“ „Ganz sicher nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen!“ „Aber du kannst ja nicht um Hilfe rufen.“ Die Gestalt hatte ein hinterhältiges Lächeln auf den Lippen. Mir gefror fast das Blut in den Adern, weil ich ja nicht wusste, was jetzt auf mich zukam. Die Gestalt nahm eine riesengrosse Spritze aus ihrem Mantel und drohte, mich zu erstechen. „Nein bitte nicht“, sagte ich, „ich will doch noch ein paar Jahre leben.“ Ich merkte, wie mir Tränen kamen. Die Gestalt war mir schon sehr nah mit der Spritze. Ich habe so geschwitzt, weil ich wusste, es gab keinen Ausweg und keine Rettung. Da endlich hat meine Mutter gerufen: „Sofia, es gibt Abendbrot.“ „Oh sorry, ich muss gehen.“ „Nein, du gehst nicht bevor ich dir die Erlaubnis gegeben habe.“ „Du tönst ja wie meine Mutter“, sagte ich. Inzwischen hatte die Gestalt die grosse Spritze wieder auf die Seite gelegt. Ich rannte aus dem Schrank und in dem Moment krachte ich auf den Boden und lag neben meinem Bett. Im ersten Moment realisierte ich nicht, wo ich war, aber dann kam ich langsam wieder zu mir. „Puh, das war knapp“, sagte ich mit leiser Stimme. Ich ging runter und die Haustür war offen. „Hä, was ist hier los?“, fragte ich mich. Da kam plötzlich meine Mutter und sagte: „Sofia, könntest du mir aus dem Keller einen Sack Kartoffeln holen?“ Eins war klar, ich würde auf keinen Fall mehr in den Keller runtergehen...