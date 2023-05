Klub der jungen Geschichten Zum Glück nimmt jede Horrorgeschichte mal ein Ende Melania Slavinska, Baar, 6. Primar

(chm)

2. April 1912 ca. 20 Uhr

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich habe gerade ein angeschwommenes Tagebuch gefunden und werde da jeden Tag etwas eintragen. Es ist das Jahr 1912 … an diesem Tag ist es geschehen. Am 2. April 1912 ist unser Flugzeug abgestürzt. Es war schrecklich. Die Schreie der Passagiere, die hilflosen Leute - einfach nur schrecklich … Ich weiss nicht wie, aber ich und mein 12-jähriger Sohn Ally haben überlebt - ein Wunder. Ich habe ihn festgehalten, und als wir aufgewacht waren wie von einem endlosen Traum. Wir waren im Wasser neben einer Insel. Das Wasser war eiskalt. Überall lagen Arme oder Beine der toten Passagiere. Ich und mein Sohn sind so schnell wir konnten zur Insel geschwommen. Wir mussten erst einmal durchatmen. Da wir von London bis nach New York geflogen waren, war es bereits Nacht. Leider hat keiner von uns gut geschlafen. Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann leider zu sicher. Nachdem wir uns nach dem Schock erholt hatten, ging ich ins Wasser, um etwas zu finden, das man essen konnte. Vielleicht eine Tüte Chips oder ein Knoppers. Tatsächlich habe ich Pringles gesehen, und sie meinem Sohn gegeben.

Nächster Tag ca. 9 Uhr

Es ist der nächste Tag angebrochen, und ich weiss nicht, was wir tun sollen. Nach mehr oder weniger ein paar Tagen wird es nichts mehr zu essen geben. Heute habe ich ein bisschen die Insel erkundet und gesehen, dass es absolut nichts gibt. Keinen angeschwemmten Müll, kein Essen. Nichts. Die Nacht war sehr kalt und unsere Klamotten immer noch pitschnass.

Etwas später am selben Tag ca. 15 Uhr

Wir haben probiert raus zuschwimmen, um zu sehen, ob es noch etwas gibt. Ohne Erfolg. Gerade eben haben wir etwas in der Ferne gesichtet. Es sieht aus wie ein Schiff. Egal, wir müssen einen Unterstand bauen für die Nacht. Die Sonne geht schon langsam unter, es wird kälter…

Nächster Eintrag … Ich weiss nicht welcher Tag ca. 17 Uhr 1912

Die letzten paar Tage habe ich nicht viel eingetragen, ich weiss … Es gab nichts Interessantes … Wir haben es hingekriegt einen Unterstand zu bauen. Obwohl - es gibt, doch etwas Neues. Dieses Objekt, das wir gesichtet haben, ist nähergekommen. Wir sind uns sicher, dass es sich um ein Schiff handelt. Ein echt grosses Schiff. Wir vermuten, dass es sich um ein Rettungsschiff handelt. Aber wieso ist es so gross? Und wieso kommt es so spät? Sie haben doch bestimmt etwas von dem Flugzeugabsturz mitbekommen…

Nächster Tag ca. 16 Uhr 1912

Ich habe die Zeit aus den Augen verloren. Ich weiss nicht, welches Datum es ist … Ich weiss nicht, welche Uhrzeit es ungefähr ist… Das Einzige, das ich wir nicht aus den Augen verloren haben, ist das riesige Schiff. Echt komisch, aus der Ferne sieht das so aus, als ob es brennt … Aber das liegt nicht daran, dass ich langsam, aber sicher verrückt werde … Nein, mein Sohn Ally sieht das auch… Wenn ihr euch fragt, was wir die Ganze Zeit essen … Tja, was soll ich sagen, es gibt wenigstens Käfer und Würmer. Aber langsam haben wir uns daran gewöhnt… Die Kälte, die Käfer … an alles. Es war echt komisch, da mein Mann und Allys Vater ein sehr wohlhabender Mann ist… Aber egal solange es uns gut geht, ist ja alles gut.

Nächster Tag ca. 12 Uhr 1912

Naja, was soll ich sagen, wir haben ein paar Möwen gesehen, und das ist eigentlich auch alles egal. Ich und Ally sind jetzt fast schon eine Woche auf der Insel und immer noch nichts Interessantes. Ich und Ally - wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber was solls, wir leben ja noch.

3 Tage später ca. 22 Uhr 1912

Überall ist Feuer … Das Schiff, das wir in der Ferne gesehen hatten, es ist untergegangen. Naja, was soll ich sagen es geht jetzt gerade unter … Ein paar Leute kann man in Rettungsschiffen sehen und hoffentlich kommen sie auf die Insel, auf der wir uns befinden …. Damit sie wenigstens noch uns retten können.

2 Stunden später 1912

Zu unserem Glück kamen sie wirklich zu uns und haben uns etwas zu essen gegeben. Wie es aussieht, werden wir die Nacht noch hierbleiben und später abgeholt werden.

15.4.1912

Zum Glück nimmt jede Horrorgeschichte mal ein Ende, denn genau das haben wir mit Ally gelernt. Nach dem Vorfall mit dem Schiff wurden wir gesehen und gerettet. Wir wurden sofort nach New York gebracht, und dort traf ich meinen Mann. Es war so ein guter Moment. Wir haben natürlich auch erfahren, was es mit dem Schiff auf sich hatte. Es stellte sich heraus, dass das Schiff Titanic hiess, und es in einen Gletscher gefahren sei. Wie es sich nachher herausstellte, konnten wir nur von Glück reden, denn wisst ihr, wie wir überlebt haben, im Flugzeug? Tja das bleibt wohl für immer ein Geheimnis.