Klub der jungen Geschichten Zum Kämpfen geboren Mara Andenmatten, Baar, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück… Die Augen der Frau begannen auf eine unnatürliche zu leuchten. Sie legte ihre Hände auf ihr Herz und lächelte mich an. Sie packte ihren Hut und die Decke und ging. Sie bedeutete mir, ihr zu folgen. Zögerlich folgte ich ihr. Sie führte mich durch eine dunkle Gasse. Sie lief immer schneller. Langsam bekam ich Angst, richtig Angst! Ich fragte die Frau, wo es denn hingeht. „Keine Angst, ich habe nichts Schlimmes vor mit dir. Ich möchte dir nur etwas zeigen, es ist nicht mehr weit…“ antwortete mir die Frau. Ich war überrascht, dass sie sprechen konnte. Ihre Stimme war zart. Nach langem Laufen durch dunkle Gassen hielt die Frau an. Langsam fragte ich mich wie ich dieser Frau nur vertrauen konnte, sie war schliesslich eine… eine Obdachlose. Die Frau nahm die zwei Franken aus ihrer Tasche und strich darüber. „Du bist eine Auserwählte. Ich kann es spüren…“ sagte sie. „Eine Auserwählte?“, fragte ich zögerlich, „was wollen sie damit sagen? Wir sind doch im realen Leben. Bitte sagen sie mir jetzt nicht, dass ich gegen einen Drachen kämpfen sollte oder so. Ich HASSE ES, wenn man mich verarscht!“. Die Frau lächelte und sagte: „Ach Kind, so geht es vielen. Ich erkläre dir alles wenn du mir folgst. Komm mit!“.

Die Obdachlose lehnte sich gegen die Wand und… VERSCHWAND DARIN! Wahnsinn! Mit zögerlichen Schritten lief ich auf die Wand zu. Ich berührte sie zuerst mit meinen Fingerspitzen, dann steckte ich meine ganze Hand hinein und fiel rein! Es fühlte sich fantastisch an, als würde sich die ganze Welt um mich drehen. Ich landete in einem Rosenfeld. Als ich mich umdrehte, sass hinter mir die Frau und lächelte. „Na wie fühlst du dich? Wir sind da!“ sagte sie. Im Moment konnte ich gerade nichts sagen… Ich war zu überrascht von diesem Anblick. Es fühlte sich an wie in einer anderen Welt. Ich liess mich auf den Rücken fallen und seufzte. „Naja, wie soll ich mich fühlen. Irgendwie fühlt es sich hier anders an, viel mehr nach…zuhause… Wo bin ich?“ fragte ich verwundert. „Du bist zuhause… Hier gehörst du hin. Chiara, hier haben deine Eltern gelebt bis zu ihrem Tod. Sie waren zwei der tapfersten Nelahmer die ich kannte. Und du bist ihre Tochter.“ sagte die Frau und lächelte mich an. Ich war überrascht wieso die Frau wusste wie ich hiess und dass sie meine Eltern kannte. So wie es schien kannte die Frau mich besser als ich mich kannte… Sie erklärte mir alles genau und sagte so Sachen wie: Deine Eltern gingen im Kampf gegen Azzurra verloren, du bist eine Auserwählte Nelahmertochter, zum Kämpfen bist du geboren oder hier wirst du Freunde finden. Krass, ich war überwältigt. Zum Kämpfen geboren, ich? Ich bin im Waisenhaus aufgewachsen und habe gelitten! Ich kann doch nicht kämpfen! Die Frau brachte mich zu einem grossen Palast und sagte, dass ich ab jetzt hier wohnen würde. „Sofia!“ rief die Frau. Ein Mädchen in meinem Alter kam auf uns zu und lächelte. „Das ist deine neue Mitbewohnerin Chiara. Sofia, das ist Chiara!“ sagte die Frau und ging. Sofia lächelte mich an und führte mich in das Schloss. Sie erklärte mir wie sie lebten und was sie in ihrer Freizeit so machte. Sofia war mir direkt sympathisch!

…Fünf Jahre später:

Nach langer Zeit lernte ich viel über die Welt und mich selber! Ich rächte meine Eltern in dem ich Azzurra besiegte. Nun weiss ich, wer ich bin!