Klub der jungen Geschichten Zwei Franken für eine beste Freundin Lou Erni, Neudorf, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ich stand vor der ein-samen Frau und sah ihre Schmerzen. Und nein, sie hatte keine Schmerzen und auch keine Wunde! Aber man sah wie sie Tränen in den Augen hat und wie sie sich den Kopf zerbricht was sie machen soll. Ich überlegte und überlegte aber ich kahm zu nichts. Ich wusste nicht wie ich ihr helfen soll und deswegen musste ich sie zurücklassen. Ich ging mit Bauchschmerzen nach Hause denn ich musste immer daran denken, dass die Obdachlose jetzt mitten in der Stadt friert. Auch als ich in meinem Bett lag konnte ich mich nicht von den Gedanken lassen wie es ihr jetzt geht. Ich konnte es nicht mehr aushalten und deswegen rannte ich schnell aus zu meiner Schwester. Sie kahm direkt auf mich zu und beruhigte mich zuerst mal. Sie wollt wissen was ich habe und da erzählte ich ihr stotternd alles. Meine Schwester überlegte kurz und sagte danach aufmunternd: «Ich werde mit dir Morgen zu ihr laufen den ich möchte sie zuerst mal sehen dann kann ich dir helfen.» Ich wusste nichts anderes als «danke» zu sagen und schlafen zu gehen. Ich habe zuerst meinen Wecker ein bisschen früher gestellt und danach schlief ich schon bald ein. Am nächsten Morgen bin ich sogar schon vor dem Wecker aufgestanden und ging schnell zu meiner Schwester, denn ich musste sie noch wecken, weil sie noch schlief. Wir haben uns dann parat gemacht und gingen los zu der Frau. Zum Glück war die Frau noch da und wir konnten mit ihr sprechen. Sie sah immer noch gekränkt aus wie Gestern aber ich sprach sie an, ich fragte sie warum sie hier ist und woher sie kommt. Ich verstand nicht viel aber ich hörte ganz klar: « meine Kinder!» Ich sah sie an und dachte mir das sie noch zu jung ist um Kinder zu haben aber da nahm sie ihre dreckige Wolldecke ein bisschen weg und da sah ich zwei wunderschöne, kleine Babys beide sahen genau gleich aus und ähnelten sehr ihrer Mutter. Ich war sehr überrascht aber da murmelte die junge Mutter: «Ich habe Angst um meine Kinder, weil ich nicht genug Essen für sie habe, und weil sie ja noch so jung sind!» Meine Schwester wollte jetzt unbedingt gehen, denn sie kommt gar nicht gerne zu spät in die Schule. Als wir schon fast 10 Meter weg waren rief ich ihr noch zu: «Ich werde wiederkommen!» Und ich versprach ihr nichts falsches denn beim Abendbrot sprach ich mit meinen Eltern. Und ich wusste nicht warum aber diese Frau ist ohne, dass ich sie kenne mir ans Herz gewachsen. Ich flehte meine Eltern an das sie wenigstens mal zu ihr mitkommen. Also gingen wir am Samstagmorgen zu der Frau, sie wollte gerade auf-brechen als wir sie gerade noch zurückhalten konnten Ich erklärte der Frau das das meine Eltern sind und dass sie ihr helfen wollen. Die Frau war überrascht und erkundigte sich wie sie helfen können. Meine Eltern berieten sich und plötzlich wollten sie mit mir sprechen. Ich rief auf: «Jaaaa!» Die Frau schaute mich komisch an und als ich sagte das sie und ihre Kinder bei uns einziehen können jubelte die Frau und umarmte uns alle. Da sagte Papa: «Aber es gibt Regeln!» Sie stimmte schon zu als sie noch gar nicht wusste was er meinte. Er sagte das er trotzdem noch Privatsphäre will und das sein Zimmer tabu sei. Man sah ihre Freude und die Erleichterung in ihren Augen. Ich durfte eines der Kinder in die Arme nehmen und da sagte sie mir das ich die Patin des Kindes werden darf. Ich freute mich so sehr wie schon lange nicht mehr. Die junge Mutter heisst Alma und kommt aus Spanien. Sie musste aus ihrem Land fliehen, weil Krieg herrscht. Bei uns kann sie ein schönes Leben haben und glücklich sein. Wir wurden beste Freundinnen und sind immer zusammen. Sie gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück, sie schenkte mir ihre Liebe und ihr Lachen.