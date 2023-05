Klub der jungen Geschichten Zwei Franken für zwei Gitarrenfreundinnen Milena Zberg, Altdorf, 5b (Primar)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück…

Hallo, mein Name ist Eyse. Ich bin 16 Jahre alt und habe kurze, rote Haare. Ich kleide mich gern ganz in schwarz. Ich spiele Gitarre und habe eine klare und klangvolle Stimme. Manchmal schreibe ich selbst auch Liedtexte und komponiere eigene Melodien.

Vor vier Wochen ging ich während meinen Ferien in eine kleine Stadt, wo es viele grosse, schöne Häuser gab. Ich schlenderte auf einer Erkundungstour durch die Stadt. Auf dem Rücken hatte ich meine Gitarre. Unterwegs sah ich in einer gemütlichen Fussgängerzone eben diese obdachlose Strassenmusikantin, der ich zwei Franken in den Hut warf. Zum Dank spielte sie mir ein wunderschönes Lied vor. Ich war so gerührt und hörte aufmerksam der Musik zu. Danach habe ich sie gefragt, ob sie mit mir gemeinsam ein Lied spielen möchte. Zuerst war sie schüchtern, aber dann war sie einverstanden. Wir spielten Gitarren und sangen zusammen. Später erzählte sie mir, dass sie Lara hiess, und dass ihr Vater ein berühmter Musiker gewesen war. Leider waren ihre Eltern bei einem Unfall früh gestorben und sie war nun allein. Ich verstand mich gut mit Lara. Sie war eine ausgezeichnete Musikerin und hatte einen ausgefallenen Kleiderstiel. Ihr Rock war kunterbunt und ihre Haare waren violett-blau gefärbt. Als wir ein weiteres Musikstück spielten, applaudierten die Passanten ringsherum. Eine Person gab Lara einen Flyer für ein Musik- Casting in die Hand und sagte, dass wir dort unbedingt mitmachen sollten. Das fanden wir eine gute Idee und wir meldeten uns an. Das Casting fand schon drei Tage später statt. In den nächsten Tagen übten wir daher fleissig. Voll motiviert gingen wir an das Casting. Wir waren etwas aufgeregt. Doch als wir auf der Bühne standen, genossen wir unsere Show total. Auch die Jury war begeistert von unserem selbst komponierten Song. Zur grossen Überraschung gewannen wir das Casting und wurden eingeladen, den Song im Radiostudio zu spielen. Wir waren hoch erfreut und die Aufnahme im Tonstudio des Radios waren ein grossartiges Erlebnis. Von den Radiozuhörern erhielten wir viel Lob. Das hat uns sehr ermuntert, weiterhin gemeinsam Musik zu machen. Seither haben Lara und ich eine Musikband gegründet und spielen regelmässig Livekonzerte.

Es ist erstaunlich wie eine so kleine Tat, im Leben so viel verändert kann.