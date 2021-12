Gesundheit Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren warnen: Optimale Pflege in Spitälern wegen Corona-Situation nicht mehr gewährleistet Zahlreiche Schweizer Spitäler stossen zusehends an ihre Belastungsgrenze und bereits heute werde manchenorts eine Triage erforderlich, warnen die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. Optimale Pflege könne in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet werden.

Die Notfallstationen sind überlastet, die Intensivstationen am Limit: «Dies führt dazu, dass zwar alle behandelt werden, die Behandlung benötigen, die gewohnte Qualität aber nicht mehr aufrechterhalten werden kann», schreiben die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK) in einer Mitteilung am Freitag. Die Folge sei, dass beispielsweise bestimmte Wahleingriffe – aber unter Umständen auch Krebsbehandlungen – nicht mehr durchgeführt werden können, weil im Anschluss an die Operationen kein Intensivplatz zur Verfügung steht, oder nicht mehr jede erkrankte Person in das Spital ihrer Wahl eintreten kann.

Was ist eine Triage? Triage in der Intensivbehandlung bedeutet, so zu entscheiden, dass die grösstmögliche Anzahl von Leben gerettet wird. Wenn infolge Überlastung der Intensivkapazitäten Patientinnen und Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen, abgewiesen werden müssen, ist für die Triage die kurzfristige Überlebensprognose das erste und wichtigste Entscheidungskriterium. Bei der Aufnahme auf die Intensivstation haben gemäss geltender Praxis diejenigen Patientinnen und Patienten die höchste Priorität, deren Prognose im Hinblick auf das Verlassen des Spitals mit Intensivbehandlung gut, ohne diese aber ungünstig ist.

Wer einen Unfall erleidet oder einen Herzinfarkt hat, muss gemäss Mitteilung der ZGDK inzwischen damit rechnen, dass die optimale Pflege nicht mehr gewährleistet werden kann. So heisst es in der Mitteilung weiter:

«Das betrifft uns alle! Geimpfte wie Ungeimpfte.»

Denn auch wenn die Ressourcenknappheit auf einer Infektionskrankheit beruhe, gegen die eine wirksame Impfung vorliege, werde nach geltender Praxis der Impfstatus nicht als Triage-Kriterium anerkannt. Regierungsrat Guido Graf, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz betont: «Es ist deshalb umso wichtiger, dass sich möglichst viele Mitmenschen impfen lassen, bevor es zu Erkrankungen kommt, die unser Gesundheitswesen zusätzlich belasten. Denn ein grosser Teil der IPS-Betten ist heute von Covid-Patientinnen und Patienten belegt und die allermeisten von ihnen sind nicht geimpft.»

